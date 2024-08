“Estamos lejos, pero no ausentes”: venezolanos en Puerto Rico se manifiestan en favor de la democracia

Correa compartió lo difícil que ha sido estar lejos de su país mientras se desenvuelven los hechos. Su familia es parte de los venezolanos que se niegan a irse de su patria, pues consideran que “Venezuela no puede ser abandonada, no puede ser entregada, y ellos tienen la esperanza en María Corina”.

“Ya no hay miedo, porque la gente hasta el miedo perdió. Ha perdido tanto que es el hambre la que está en la calle, es el barrio que está en la calle. Ahí, no se trata de que no nos guste un gobierno, no se trata de que no nos guste un partido, se trata de derechos humanos y servicios básicos. La gente ya no resiste”, aseguró.