El Departamento de Educación (DE) detalló que 53 escuelas públicas fueron clasificadas como no aptas para abrir, luego de las inspecciones a los daños estructurales ocasionados por el terremoto del 7 de enero y los sismos subsiguientes.

El municipio de Guánica perdió la totalidad de sus escuelas públicas, mientras Yauco y Guayanilla perdieron más de la mitad de sus planteles.

Con este escenario, las opciones para el regreso a clases de los niños y niñas en la región sur son doblemente inciertas: además de la precaución generalizada que deben tener las administraciones escolares en el mundo ante la pandemia de COVID-19, no hay estructura física adaptada para la enseñanza ni plan anunciado por el Departamento de Educación para atender a los miles de estudiantes que perdieron la escuela.

La psicóloga clínica, Vernice Hernández Gómez, indicó que estos niños pueden pasar por un proceso de duelo al perder su escuela, pues desarrollan un sentido de pertenencia debido a la cantidad de tiempo que pasan en este ambiente. “Cuando de momento no está, ya no lo ves o no lo puedes visitar, pueden tener un sentimiento de duelo. Ese es el sufrimiento que deberíamos velar”, advirtió quien brinda servicios a estudiantes de la corriente regular y educación especial en el Centro de Aprendizaje Multisensorial Integrado.

PUBLICIDAD

La región educativa de Ponce, que comprende 12 municipios, fue la más afectada por los sismos de principios de año, pues 29 escuelas resultaron con la clasificación de no aptas para abrir, según los datos que el DE envió a El Nuevo Día. Le siguen las regiones de San Juan (7 escuelas), Mayagüez (5), Arecibo (5), Bayamón (4), Caguas (2) y Humacao (1). Puede ver en la siguiente gráfica cuáles son estas escuelas.

Asimismo, el DE clasificó como aptas para abrir parcialmente a 253 escuelas, de las cuales sorprendentemente la mayoría pertenece a la región educativa de San Juan, seguido por la región de Ponce.

La comunidad escolar permanece atenta y, en cierto modo, temerosa en torno al plan que finalmente anuncie el DE. Algunas de las escuelas en los municipios más afectados por los temblores, dieron algunos días de clases en carpas, pero esa opción incluso no es la más óptima, según los maestros y estudiantes entrevistados por El Nuevo Día.

“Pensé que me gustaría más, pero no fue así... Hacía demasiado calor y tenían como si fueran ventanitas transparentes y se veían los (demás) salones”, expresó Esther Figueroa Torres, quien no se pudo concentrar en ese ambiente. La estudiante cursará el próximo semestre el duodécimo grado en la escuela Asunción Rodríguez de Sala, en Guayanilla, que está entre las que puede abrir parcialmente sujeto a una última inspección.

Esther Figueroa Torres, estudiante de duodécimo grado en la escuela Asunción Rodríguez de Sala, en Guayanilla, intentaba hacer sus asignaturas en el patio del hogar de su tía donde vive junto a su familia, luego del terremoto. ([email protected]) ([email protected])

La maestra Aracelis Ocasio, quien enseña historia en la escuela Aurea E. Quiles Claudio, en Guánica, contó que contaban solamente con nueve carpas, para 400 estudiantes, por lo que tuvieron que ofrecer múltiples clases simultáneamente. “Mi carpa, de grado 12, la compartía con matemáticas y arte. Entre las tres, integrábamos nuestras materias para poder aprovechar el tiempo con los estudiantes”, relató.

PUBLICIDAD

“Desde la carpa veíamos el pueblo destruido y la pared más destruida de nuestra escuela, más FEMA [la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias] y la gente que llegaba al parque pidiendo ayuda de FEMA. Fue un poco difícil”, agregó aunque rápidamente enfatizó que fueron importantes esas semanas en que se lograron reunir a dar clases de forma presencial previo al cierre gubernamental, el 15 de marzo.

Todavía bajo evaluación

El director de la Oficina de Infraestructura del DE, Alejandro Olmedo, explicó que todavía está en proceso la segunda fase de la evaluación de las escuelas en los municipios declarados zona de emergencia, pues las inspecciones a la infraestructura escolar se retrasaron por las restricciones impuestas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced a consecuencia de la pandemia de COVID-19 y los sismos que ocurrieron en junio.

Olmedo detalló que el objetivo de esta segunda fase será “habilitar, próximamente, las escuelas parcialmente aptas y no aptas, con excepción de aquellas que, al culminar el proceso de evaluación e inspección, se vayan a demoler”. Por el momento, la escuela Agripina Seda, en Guánica, es la única que el DE certificó que será demolida y donde ya iniciaron los trabajos de remoción de escombros conducentes a su demolición.