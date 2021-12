Para muchos, la disminución en los contagios y muertes por COVID-19 durante las pasadas semanas permitió imaginar una posible “normalidad” en la celebración de las fiestas navideñas de este año, a diferencia de lo que todos vivimos en diciembre de 2020. Sin embargo, la recién descubierta variante ómicron plantea un nuevo reto para las familias puertorriqueñas.

A pocos días para las reuniones de Nochebuena, Navidad y Año Viejo, El Nuevo Día consultó con expertos cuáles son sus recomendaciones para que las familias puedan reunirse de manera segura y así minimizar los riesgos de contagio.

“Creo que en general lo más importante en esta Navidad debe ser: hacernos testing, boosters y mascarillas”, resumió la infectóloga Iris Velázquez, quien urgió a las familias a tener cautela y no bajar la guardia ante la emoción de las reuniones con los seres queridos. Esto es lo que debes hacer:

1. Dosis de refuerzo

Para Velázquez, uno de los puntos primordiales es que la población elegible se vacune con la dosis de refuerzo contra el virus, para tener una mayor protección contra ómicron.

“En Puerto Rico estamos superatrás en cuanto a boosters. Ya estamos tarde para la persona que no se ha puesto un booster, celebrar un 25 o un 31 de manera saludable. O sea, que, si alguien no tiene un booster, no está completamente protegido contra la variante ómicron”, señaló.

Los vacunados con Johnson & Johnson pueden buscar el refuerzo dos meses después de haberse inoculado con la dosis única. Para los vacunados con Pfizer o Moderna está disponible seis meses después de haber completado la serie de dos dosis. El grupo de 16 a 17 años de edad, vacunado con Pfizer, también es elegible para la dosis de refuerzo.

En el caso de las personas inmunocomprometidas, deben recibir la tercera dosis “si ya han pasado 28 días desde su última dosis de Pfizer o Moderna”, resalta Ciencia PR en su lista de recomendaciones.

Visita este enlace para encontrar un centro de vacunación contra el COVID-19.

2. Las medidas que conocemos

El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, destacó la importancia de mantener las medidas que han probado ser efectivas a lo largo de toda la emergencia: distanciamiento, mascarillas y lavado de manos.

Señaló que estas son más importantes aún en caso de que se lleven a cabo reuniones o fiestas con la familia extendida, y no solo entre quienes viven bajo un mismo techo.

“Tienen que aprovechar esta semana para ponerse el booster, el que no tenga refuerzo; y los niños de 5 a 11 años que no esté vacunados, vacunarse; y el que no se haya vacunado nunca, este es el momento”, dijo el pediatra.

3. Actividades al aire libre

La infectóloga Velázquez, el doctor Ramos y Ciencia PR coinciden en la importancia de que las actividades se realicen al aire libre, y no en espacios cerrados o con pobre ventilación, para así evitar que el virus se propague con más facilidad.

“Utiliza el balcón, la terraza. Si por alguna razón está lloviendo o no podemos hacer una actividad al aire libre, una cosa que sí podemos hacer es abrir ventanas y poner abanicos. Es una recomendación del CDC, usted abra la ventana, y vas a dirigir el abanico o el ventilador a esa área. Eso va a ayudar a que el aire circule”, explicó.

Aun en las fiestas al exterior, destacó, es preciso mantener el distanciamiento social.

4. Prueba molecular o de antígenos

Sobre este particular, Velázquez recomienda hacerse una prueba para detectar el SARS-CoV-2, 24 horas previas a cualquier evento. “La prueba ideal si el paciente no tiene síntomas sería una PCR (molecular), si tiene síntomas sería de antígenos”, comentó.

En cuanto a la prueba una vez concluida cualquier fiesta familiar, “lo ideal es esperar cinco días, para irnos más a la segura… Sin embargo, si te haces la prueba al quinto día y empiezas a tener síntomas o no te sientes bien, te la tienes que repetir”.

Si no te gusta ir a laboratorios o esperar mucho, la infectóloga también recomendó comprar una prueba casera en una farmacia.

5. Otras recomendaciones