El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) informó este lunes que los reclamantes del Seguro por Desempleo a quienes se les colocó el punto controvertible 3F durante la extensión de sus beneficios, tendrán que enviar a la agencia información adicional para determinar si les corresponde recibir el dinero.

De acuerdo con el secretario de la agencia, Carlos Rivera Santiago, una actualización a la plataforma alertó sobre reclamantes que tienen salarios registrados por su patrono durante el periodo reclamado bajo el seguro, por lo que ahora realizarán una investigación.

“A través del correo electrónico registrado en el portal de Desempleo, los trabajadores desplazados recibirán dos documentos. Uno de ellos es un formulario que el reclamante tiene que completar y donde detallará información sobre sus semanas reclamadas, salarios recibidos y razón para aplicar. El otro documento le corresponde llenarlo al patrono. En este, explicará las razones de la salida del empleado y los pagos por concepto de liquidación”, reza el comunicado del DTRH.

Los reclamantes deben certificar la información y enviar a la agencia cualquier evidencia requerida en o antes de siete días tras recibir la comunicación por parte de la entidad.

“Posteriormente, personal de la agencia se comunicarán con el reclamante una vez asignado el turno para su atención, por lo que no tendrá que sacar una cita. Una vez el personal técnico adjudique el caso, el reclamante recibirá sus pagos de manera retroactiva si aplica”, añade el comunicado.

Rivera Santiago resaltó que el punto controvertible 3F se levantará en todas las reclamaciones en que se detectaron salarios no reportados. No obstante, si el sistema no identifica salarios en la reclamación, el punto controvertible 3F quedaba eliminado entre 24 y 72 horas.

Identifican irregularidades

Asimismo, el funcionario indicó que una auditoría del gobierno federal arrojó que unos 28,000 reclamantes que solicitaron la Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) cualificaban para el beneficio del Seguro por Desempleo, por lo que estas personas les detendrán el pago a través de la plataforma de PUA y deberán reclamar el desempleo.

Rivera Santiago añadió que la compañía a cargo de la plataforma desempleo corrigió un error en la programación que representó un desembolso de $13,023,051 entre beneficio semanal y pago suplementario. Sin embargo, no precisó en qué constó el error y cómo se recuperaría el dinero.