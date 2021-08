Las víctimas de hostigamiento sexual en el empleo siguen enfrentando retos monumentales en la búsqueda de justicia que hacen el camino más escabroso.

El temor a la victimización, a represalias y a la pérdida de derechos son algunos de los escenarios con los que tienen que lidiar las víctimas de acoso sexual. También, experimentan temor a la crítica y la incomprensión de los hechos, no solo por parte del patrono, sino de compañeros laborales.

“Esta conducta no debe ser permitida bajo ninguna circunstancia. Es una conducta que nunca debe de vivirse y nunca debe darse”, sostuvo la abogada Sara Chico, quien fue profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por 17 años, y enseñó en la sección laboral de la Clínica de Asistencia Legal de esa institución.

La falta de celeridad en la resolución de este tipo de denuncia es otro de los retos que enfrentan las víctimas, tal y como ocurre con otros tipos de violencia. Chico sostuvo que, en sus más de 25 años de práctica, nunca ha visto “un caso que dure menos de tres años”.

La problemática del hostigamiento sexual en el empleo ha vuelto a trascender públicamente, luego que una investigación contra el ahora renunciante gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, concluyera que mantenía un “patrón de acoso” contra “múltiples mujeres”, a las que abordaba con manoseos indeseados, besos, abrazos y comentarios inapropiados.

El acoso sexual en el trabajo involucra cualquier tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual, tanto física, verbal o virtual no deseada, que surja de la relación de empleo y que, a su vez, resulte en un ambiente hostil, tenso y difícil para realizar las funciones del puesto.

Hay dos modalidades de hostigamiento sexual reconocidas por la jurisprudencia. La primera es el “el toma y dame”, también conocida como “quid pro quo”, que surge cuando, por ejemplo, se le promete al empleado o candidato a empleo una modificación a las relaciones de trabajo a cambio de aceptar un requerimiento sexual de cualquier tipo.

La segunda es el “ambiente hostil” que se manifiesta cuando la víctima de hostigamiento se niega a los avances del hostigador y este último crea un ambiente de trabajo ofensivo, intimidante, abusivo o amenazante, y lo suficientemente severo para alterar las condiciones de empleo de la víctima.

El uso de lenguaje obsceno de naturaleza sexual, tal como chistes de mal gusto, piropos, insinuaciones e invitaciones a salir son algunas de esas conductas que -en ocasiones- tienden a normalizarse en los espacios de trabajo. “Hay personas que no se amedrentan y se paran firme desde la primera instancia, pero hay otras personas que por temor a que las despidan prefieren guardar silencio y aguantar”, señaló Chico.

Por los pasados años, las estadísticas que se recopilan en los foros administrativos y judiciales que investigan localmente este tipo de denuncias reflejan una reducción en el número de incidentes de este tipo. Ello, sin embargo, no necesariamente implica que la conducta haya mermado en los centros de trabajo, según entrevistadas.

Los datos recopilados por la Rama Judicial, en el año fiscal 2019-2020, reflejan que se presentaron 18 casos por hostigamiento sexual ante el Tribunal de Primera Instancia. Durante el mismo período, para el 2018- 2019, las denuncias sumaron 26.

Mientras, la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), foro administrativo que investiga las denuncias de incidentes de acoso sexual en patronos privados, reportó 25 casos, una cifra por debajo a la informada durante el 2019, que alcanzó los 39. En el 2018, se presentaron 68 casos.

“Con todas las situaciones que han ocurrido, tanto a nivel local como internacional, en cuanto a los derechos de las mujeres, las personas están más conscientes de las cosas que no deben hacer, como las víctimas están más conscientes de sus derechos”, expresó Naihomy Álamo, procuradora del Trabajo.

“La cantidad de querellas no representa la realidad en los centros de trabajo donde se dan este tipo de situaciones”, reconoció Álamo.

La Unidad Antidiscrimen es uno de los foros locales que tienen las víctimas de hostigamiento sexual laboral para presentar sus alegaciones. Álamo explicó que no se trata de un foro adjudicativo, sino de un espacio investigativo.

“Si se concluye que la víctima tiene sus méritos, así se le notifica y se refiere su caso a un abogado de Asuntos Legales para que represente al trabajador o trabajadores de manera gratuita. La persona también tiene la opción de llevarle su caso a un abogado privado”, detalló Álamo.

A nivel local, está también la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), donde se presentan querellas por incumplimiento al protocolo de hostigamiento sexual laboral que se les exige a las agencias, municipios y empresas. Contrario a la Unidad Antidiscrimen, el proceso es adjucativo.

“¿Qué tiene en común el hostigamiento sexual con otras manifestaciones de violencia? Que culturalmente se ha aceptado y se minimiza... hasta que no haya un acto más contundente, como la violación sexual, no lo reconocemos como un caso de hostigamiento sexual laboral y ese es el gran reto que tenemos”, afirmó la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria.

Para la también abogada, las estadísticas recopiladas por el Departamento del Trabajo podrían interpretarse de varias formas: que el país ha avanzando, que los patronos promueven espacios de trabajos libres de hostigamiento sexual o podría ser un patrón de “normalización” de lo que se considera hostigamiento sexual.

“Cuando vemos los casos, todavía vemos a los patronos insistiendo en que no son responsables y vemos a los hostigadores cometiendo el mismo acto, independientemente hayan tenido una advertencia por parte de la víctima”, dijo Boria.

“El hecho de que haya una disminución en los números no significa que hayan menos. Tenemos que levantar bandera porque puede haber una normalización del acto”, advirtió Boria.

Otro foro, en esta ocasión federal, es la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), que atiende alegaciones bajo el Título 7 de la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos que prohíbe la discriminación en función de la raza, el color, el sexo, la religión o el origen nacional.

Según datos publicados por la EEOC en su página web, en el año fiscal 2019-2020, recibieron a nivel local 18 querellas bajo el Título 7 en las que se alegó discrimen por acoso sexual, ocho menos comparados con el 2018-2019.

La víctima tiene también disponible el foro judicial para presentar una denuncia en el ámbito civil. Chico explicó, sin embargo, que si dentro del proceso de hostigamiento ocurrieron otros actos, como una agresión o violación, puede activarse el Código Penal.

Más conocimiento

El licenciado Pedro Busó, abogado laboral que representa a patronos, sostuvo que “ciertamente” el conocimiento de los patronos y de los empleados está ahí, pero aún “desafortunadamente” se ven conductas como la imputada al exgobernador Cuomo.

“El problema existe en ciertos lugares de empleos”, dijo, al recordar los movimientos Me Too y Time’s Up, impulsados por actrices de Hollywood contra el acoso sexual y la discriminación.

Busó reconoció que todavía hay ciertas personas que alegan que no saben qué es hostigamiento sexual y por ello la importancia de que los patronos orienten y adiestren a su personal y den a conocer sus políticas.

“Mi experiencia es que se toman el asunto más en serio y que hay ese conocimiento”, señaló, al indicar que la ley tiene las garras para atender el asunto. “A mí, me parece que el problema es la conducta de aquellos que aún sabiendo que no se puede llevar a cabo este tipo de conducta, todavía lo hacen”, añadió.

Además de tener una política contra discrimen sexual en el empleo y promoverla entre sus trabajadores, los patronos tienen que investigar de forma objetiva cualquier denuncia ante su consideración.

“Investigar significa pedir evidencia de la alegada víctima, preguntar si hay testigos, entrevistar a las personas que puedan tener conocimiento de los hechos y, obviamente, entrevistar a la alegada parte hostigadora para ver qué prueba tiene sobre las alegaciones”, expresó Busó.