El Tribunal federal en San Juan ordenó al restaurante Ceviche House, en Isla Verde, pagar $130,691 por una demanda de hostigamiento sexual y represalia radicada por la Comisión federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC por sus siglas en inglés), anunció hoy la agencia federal.

La EEOC mediante comunicado de prensa indicó que la acusación contra la Corporación Limeño -la cual hace negocios como Ceviche House-, surgió tras violar la ley federal cuando uno de los propietarios y gerente general sometió a una empleada a hostigamiento sexual, tomó represalias en su contra cuando ella se quejó e hizo que sus condiciones de trabajo fueran tan intolerables que se viera obligada a renunciar.

En la demanda de la EEOC se acusa al copropietario de Ceviche House, Marcelo López Mandujano, de crear un lugar de trabajo sexualmente cargado al hacer comentarios humillantes sobre el cuerpo de la mesera, referirse a las empleadas mujeres como prostitutas y por discutir con las meseras sus propias experiencias sexuales. Cuando la empleada se quejó, Mandujano tomó represalias contra ella intensificando el hostigamiento y amenazando su seguridad de empleo.

Como resultado de esta conducta, la mesera se vio obligada a renunciar. El hostigamiento sexual, las represalias por quejarse y obligar a un empleado a renunciar por motivo de un ambiente hostil de trabajo viola el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El hostigamiento sexual es una forma de discriminación por motivo de género que está prohibida por la ley.

La EEOC presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (EEOC vs. Limeños Corporation d/b/a Ceviche House, Caso No. 20- 1143), no sin antes intentar llegar a un acuerdo a través de un proceso de conciliación para evitar la demanda en el tribunal.

En la moción de la EEOC solicitando un fallo a su favor por incumplimiento, la corte encontró, que además de la compensación monetaria, se le requiere a Ceviche House que provea capacitación y adiestramiento por los próximos cinco años a sus propietarios, funcionarios, gerentes y asistentes administrativos e implemente una política nueva a los empleados contra el hostigamiento sexual y las represalias.

El restaurante Ceviche House también deberá suministrar informes anuales por escrito a la EEOC que certifiquen que están en cumplimiento de la sentencia del tribunal y que notifique sobre cualquier otro caso de discriminación basada en el sexo que ocurra en el lugar de trabajo durante los próximos cinco años.

“La sentencia del Tribunal contra Ceviche House es consistente con la misión de la EEOC de enjuiciar a los empleadores que promuevan un ambiente de trabajo sexualmente hostil y trabaja activamente para prevenir daños futuros a los empleados”, dijo Robert E. Weisberg, Director de la División legal de la Oficina de Distrito de Miami de la EEOC, que incluye a Puerto Rico como parte de su jurisdicción.

“La EEOC continuará luchando para prevenir el hostigamiento sexual, especialmente aquellos que trabajan en la industria hotelera, donde muchos trabajadores son vulnerables a este tipo de abuso”.

“La sentencia del Tribunal contra Ceviche House brinda justicia para esta empleada agobiada y, confiamos, servirá como lección para otros empleadores sobre la importancia de mantener un lugar de trabajo libre de hostigamiento sexual”, dijo por su parte, William R. Sánchez, director de la Oficina Local de San Juan de la EEOC.

La Oficina de Distrito de Miami de la EEOC está compuesta por las oficinas de Miami, Tampa y San Juan y tiene jurisdicción sobre la mayor parte del estado de la Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. El Distrito de Miami de la EEOC emplea a varios investigadores bilingües que hablan inglés, español, criollo haitiano, francés y portugués.

La EEOC promueve la igualdad de oportunidades en el empleo haciendo cumplir las leyes federales que prohíben la discriminación en el empleo.