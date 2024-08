“Esto está mal organizado”: madres y padres critican planes de Educación ante retrasos en las reparaciones de una escuela

A través de una publicación en redes sociales, los padres de estudiantes de la Escuela Especializada en Bellas Artes Pablo Casals, en Bayamón, se enteraron no solo que el plantel no está listo para recibir a los menores, al menos, este mes, sino que tampoco estudiarán a tiempo completo.

Todo a menos de 48 horas de lo que esperaban sería el primer día de clases, que fue pospuesto para todo el sistema educativo este lunes debido al potencial paso de un sistema tropical por la isla.

“Eso ha sido una falta de respeto”, manifestó Carmen Calderón Adorno, madre de un estudiante que iniciará el sexto grado en la escuela especializada.

Los trabajos de construcción en las áreas principales del plantel se han extendido más de lo previsto, por lo cual no es seguro recibir estudiantes en las primeras semanas del año académico, explicó el superintendente de la ORE de Bayamón, Duhamel Adames Rodríguez.

El plan anunciado por personal de la ORE a las familias establece que los alumnos de la Casals, ubicada en el barrio Pájaros, tomarán clases en la escuela Cacique Agüeybaná, ubicada en la urbanización Sierra Bayamón, en el barrio Hato Tejas, en horario alterno (”interlocking”) de 12:30 p.m. a 5:30 p.m. Las familias fueron citadas este lunes a una asamblea para conocer el plan y se les informó que las clases comenzarían el lunes, 19 de agosto, pero el encuentro fue horas antes que el gobierno pospusiera el inicio de clases.

“La decisión (del ‘interlocking’) se tomó en el día de ayer (domingo). En reunión con los Consejos Escolares de ambas escuelas, tuvimos el consenso porque a raíz de no tener un plan determinado de que me entregaran un edificio, pues tendríamos que recurrir a un ‘interlocking’ de escuelas”, narró Adames Rodríguez. Los estudiantes de la Cacique Agüeybaná estudiarán, por su parte, de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.

El Departamento de Educación anunció, el domingo, que se pospondría para la próxima semana el inicio de clases en 31 escuelas públicas debido a retrasos en las labores de construcción que en ellas se realiza. Al momento de esta publicación, era incierto el impacto que tendría el potencial paso de un sistema tropical sobre los trabajos de infraestructura en los planteles y las fechas de apertura.

Calderón Adorno narró que desconoce cómo podrá acoplarse a este plan, pues reside en Comerío, trabaja de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. en Bayamón y su hijo menor estudia en otra escuela de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Yo soy sola, no tengo ese apoyo. ¿Cómo hago? ¿Qué hago con él en la mañana? No puedo llevármelo a la oficina. No puedo dejarlo en la casa y después ir a buscarlo a Comerío para llevarlo a la escuela a mediodía. Para mí, sinceramente, esto está mal organizado”, expresó Calderón Adorno.

Estudiar a distancia, como se hizo cuando se interrumpieron las clases presenciales a causa de la pandemia de COVID-19, no está entre las opciones que se consideran para atender la situación de la Casals, expresó Angiemar Torres, madre de una estudiante que también comenzará el sexto grado.

“El consenso de los padres que trabajan es que no pueden hacer el ‘interlocking’, no es posible llevar a los estudiantes”, indicó Torres. “Estar virtual no es opción, dijeron, solo porque no hay computadoras. Porque el Departamento no tiene dinero para darles computadoras a todos los niños, pero sí tienen medio millón (de dólares) para comprar bultos con el nombre de la secretaria”, agregó.

El superintendente de la ORE de Bayamón precisó que prevén que los trabajos de construcción en el edificio principal de la escuela debe terminar en unas dos semanas, luego de las cuales los alumnos regresarían al plantel en un horario reducido, de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. Mientras, la escuela completa debe estar lista para diciembre.

A diferencia de lo expresado por familiares de estudiantes a su salida del encuentro, Adames Rodríguez sostuvo que la educación a distancia aún no se ha descartado y se evaluará como parte de una encuesta que llenarán los padres, madres y encargados.

“Los trabajos de la escuela Pablo Casals han estado un poco demorados a raíz de los contratistas. Ellos tenían una fecha para entregarnos uno de los edificios que necesitamos para tener a toda la matrícula. Al no ser así, y por la salud y seguridad de nuestros estudiantes, se convocó a la asamblea de padres durante la Casa Abierta y determinamos que hay unos planes estructurados que se le presentaron a toda la comunidad y se va a estar determinado cuál va a ser la posición final”, sostuvo Adames Rodríguez, quien no estuvo presente en la asamblea.

El funcionario aseguró que inspectores de la agencia visitan el proyecto de construcción, que comenzó el semestre pasado, cada dos semanas ha habido progreso. Argumentó que las dilaciones no se deben a falta de supervisión, sino a las inclemencias del tiempo, particularmente las frecuentes lluvias que se han reportado en la zona durante el verano. Sin embargo, reconoció que sí se han identificado unas fallas en la construcción y los contratistas han tenido que “hacer unas correcciones”.

“Sí se trabajó (en verano), se trabajó en lo mínimo, en parte de la reconstrucción de las columnas cortas. Aquí son dos contratistas los que tienen el proyecto. Uno va a hacer las columnas cortas y otro levanta los muros de contención que necesita la escuela”, indicó el superintendente. El plantel tiene 120 columnas cortas que deben ser reforzadas y se deben erigir ocho muros de contención de unos 25 a 30 pies de altura, precisó.

Félix González, padre de una estudiante que inicia el séptimo grado, cuestionó cómo los estudiantes de la Pablo Casals podrán recibir adecuadamente sus cursos especializados pues no contarán con los mismos espacios, como el teatro o salones de arte. La Cacique Agüeybaná también es una escuela especializada, pero en cinematografía.

“Yo trabajo de noche y mi esposa trabaja de día. ¿Cómo la vamos a llevar?”, apuntó González. Su hija estuvo el año pasado en una escuela que también estaba en “interlocking” fuera de su plantel, pero la directora escolar hizo arreglos con el Municipio de Bayamón para proveer transportación a los menores, recordó.