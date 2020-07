La gobernadora Wanda Vázquez Garced, la senadora Evelyn Vázquez Nieves, el secretario de la Gobernación Antonio Pabón Batlle y tres exfuncionarios del gobierno de Puerto Rico son investigados por posible aprovechamiento ilícito de servicios públicos, tomar represalias contra una funcionaria que denunció actos de corrupción y violaciones a las prohibiciones éticas de los empleados gubernamentales.

Las posibles infracciones al Código Penal, el Código Anticorrupción y la Ley de Ética Gubernamental por los cuales el Departamento de Justicia y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) iniciaron las investigaciones están detalladas en la resolución que emitió ese cuerpo ayer, lunes.

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, pidió ayer, lunes, al PFEI la información de los delitos por los cuales se investiga tanto a la gobernadora como a la senadora Vázquez Nieves, ambas aspirantes a puestos electivos en las primarias de ese partido, que se celebrarán el 9 de agosto.

“El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a conocer las razones para lo que luce como la inhibición de uno de los integrantes del panel del FEI y cuales son los delitos que se investigan. Ocultarlos, so color de confidencialidad, es fomentar la especulación y el oportunismo político”, expresó el también presidente del Senado en sus redes sociales.

Rivera Schatz levantó dudas sobre el hecho de que la resolución en la que se asigna un fiscal especial a investigar las alegaciones contra la gobernadora contiene firmas de solo dos de los tres miembros del panel. Dijo que la decisión del panel, “a pocos días de una primaria, deja demasiadas interrogantes”.

Sin embargo, la resolución firmada por Nydia Cotto Vives y Rubén Vélez Torres, presidenta y miembro del panel, respectivamente, contiene específicamente los delitos que se le atribuyen tanto a la gobernadora como a los demás referidos a investigación.

El documento omite, no obstante, la mención de la participación o prueba específica que se tiene contra cada uno de los querellados. “La Ley prohíbe hacer públicos en este momento otros detalles específicos. La etapa en que la Ley permite que se hagan públicos es cuando se termina la investigación”, lee una comunicación emitida hoy por el panel.

Además de Vázquez Garced, la senadora Vázquez Nieves y Pabón Batlle, la fiscal especial Leticia Pabón Ortiz y el fiscal delegado Miguel Colón Ortiz investigarán a la ex administradora de la Adsef, Surima Quiñones Suárez, el ex subadministrador de esa agencia, José Galarza Vargas y ex administradora de Operaciones de Adsef, María Teresa Zayas Gierboliniy.

El PFEI determinó archivar la querella contra el senador Nelson Cruz Santiago y el esposo de la senadora Vázquez, Peter Muller.

A continuación los delitos por los cuales se investiga a estos funcionarios y exfuncionarios.