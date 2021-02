La persona que conteste una llamada fraudulenta proveniente de un país extranjero se arriesga, entre otras cosas, a que le roben su identidad, advirtió este lunes el presidente del Negociado de Telecomunicaciones, Ian Carlo Serna.

Asimismo, el funcionario sostuvo que las personas se arriesgan a recargos por parte de su proveedor de servicio telefónico por atender la llamada y a que su información bancaria, dependiendo de la conversación que sostenga, sea robada.

Las expresiones de Serna se producen luego de que múltiples personas reportaron a través de las redes sociales que recibieron llamadas consecutivas de números sospechosos procedentes de países como Liberia y Rusia.

Según Serna, la cantidad de llamadas de este tipo aumentó considerablemente. Un comunicado del Negociado detalló ayer que algunas páginas digitales que monitorean llamadas indeseadas informaron que en los últimos 90 días este tipo de comunicaciones incrementaron.

“Yo he recibido varias de esas llamadas. Lo que exhortamos es que no contesten y que inmediamente bloqueen cualquier número y que lo informen y luego lo borren de su celular para evitar que inadvertidamente lo marquen y no se expongan a dejar que la llamada se caiga o no para marcar si es real o no”, estableció en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Algunas personas reportaron llamadas repetidas con el prefijo +231 que, internacionalmente pertenece a Monrovia, capital de Liberia.

Sobre cómo quienes realizan las llamadas tienen acceso a los números telefónicos de la isla, Serna indicó que típicamente son “hackers” sofisticados que utilizan diferentes tipos de esquemas.

“Lo importante es que usted tenga la suspicacia y no conteste preguntas”, dijo. “Hay que que tener esta malicia porque cada vez esta gente que se dedica a hacer estas fechorías son más sofisticados y crean aplicaciones que brincan las llamadas de un cuadro a otro para que no se puedan rastrear o sean más difícil rastrearlas”.