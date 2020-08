Aslin Lebrón Rodríguez estuvo dos horas intentando configurar las cuentas de Microsoft Teams para que sus dos hijos, Dorian y Alexavier, pudieran asistir a su primer día de clases en el nuevo año escolar, que ha comenzado de forma virtual debido a la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico.

“Se me cayó el sistema. El internet estaba lento. Aquí, en Yauco, estábamos sin luz”, contó la madre de una adolescente que cursa el séptimo grado y un niño de tercer grado.

En ese “proceso largo”, para tener acceso a sus cuentas, Dorian, la mayor, perdió su primera clase, mientras que Lebrón Rodríguez no pudo asistir a la reunión de padres que convocó la maestra de Alexavier.

Esta situación, que calificó como “horrible”, puede ser la típica para la mayoría del estudiantado, sobre todo, en hogares donde el acceso a internet es limitado. Según datos de la Oficina del Censo, en 36 municipios de Puerto Rico -principalmente en el oeste y la región central- menos de la mitad de la población está suscrita a internet de banda ancha. Aún en la capital, la suscripción a internet de banda ancha alcanza al 51.2% de la población.

Carmen Feliciano Ortiz pasó por la misma experiencia, pero peor. En su caso, la computadora comprada por el Departamento de Educación -como parte de una inversión de $227 millones en equipo, para estudiantes y maestros- aún no ha llegado a manos de su hija de séptimo grado. La profesora nunca ha llamado ni le ha entregado el código para configurar la cuenta de Microsoft Teams, plataforma que seleccionó la agencia por el costo de $9.8 millones en renovación de licencia.

En la foto,Carmen Feliciano junto a sus hijas Lyanne Santiago Feliciano y Katherine Santiago Feliciano frente a la casa donde viven en el residencial Santa Catalina

“Aquí, no hay internet. La señal no funciona. Hay que correr a la ventana”, contó Feliciano Ortiz, quien inmediatamente aclaró que tan pronto sale del residencial Santa Catalina en Yauco tiene señal a través del celular. “Es aquí dentro que no hay”, insistió sobre un mal que incrementó después de la tormenta tropical Isaías.

“Hoy, comenzábamos las clases”, comentó la estudiante de undécimo grado, Linda Correa, quien no pudo conectarse a su primera clase de química. “Comenzábamos”, dijo, en pasado, porque intentó decenas de veces entrar a la plataforma de Microsoft Teams con la contraseña provisional que le proveyó la agencia, pero le salía incorrecto. Intentó restablecer la contraseña y tampoco le permitió. No pudo tomar clases a pesar de que contaba con la computador Hewlett Packard, que le proveyó la agencia, y de que se levantó a las 5 de la madrugada, para prepararse.

“La maestra me dijo que no me preocupara, pero con todo y eso, ¿cómo no me voy a preocupar si hoy iban a discutir el prontuario? No sé ni mi horario de clases”, agregó la joven del cuadro de honor, quien quiere ser neuróloga.

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) exigió, en declaraciones escritas, que la agencia acelere la entrega de equipos, y que publique el calendario de cuándo se suplirán y se provea acceso a internet gratuito a estudiantes y personal docente.

De acuerdo a un estudio que realizó la FMPR, el 56% de los maestros participantes no pudieron contactarse con la mayoría de sus estudiantes, y el 10% no había establecido comunicación con ninguno a pesar de los esfuerzos. El 30% había logrado contactarse con todos.

“Es responsabilidad del Departamento de Educación proveer los datos de los estudiantes actualizados, para poder contactar a toda la familia”, señaló la portavoz de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla.

“Insistimos en la necesidad de utilizar las facilidades de la Corporación para la Difusión Pública WIPR y sus distintas plataformas para complementar el proceso educativo de los estudiantes”, exhortó.