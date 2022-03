Representantes estudiantiles de las seis escuelas del Recinto de Ciencias Médicas señalaron hoy, miércoles, las deficiencias en la infraestructura de la institución y sus preocupaciones a raíz de la advertencia sobre el peligro de su acreditación en una visita de los legisladores de la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

“Es importante señalar que estamos acreditados, pero con un señalamiento de advertencia por parte de la Middle States respecto al presupuesto. Le corresponde al gobierno asignar unos fondos para poder operar eficientemente y no solo el Recinto de Ciencias Médicas, sino también los otros 10 recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y darle esa estabilidad económica que necesitamos”, sostuvo el presidente del Consejo General de estudiantes de Ciencias Médicas, Juan José de Jesús Oquendo, desde el Centro de Estudiantes.

Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Héctor Ferrer Santiago y Jesús Manuel Ortiz y el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Eddie Charbonier Chinea recorrieron algunas de las zonas más afectadas en el recinto como el sótano de la Escuela Dental, el anfiteatro de la Escuela de Profesiones de la Salud y el antiguo edificio de Farmacia.

La Middle States Commission on Higher Education determinó el 10 de marzo, luego de su visita en noviembre, que Ciencias Médicas no había presentado suficiente evidencia de que cumple con el Estándar VI de Planificación, Recursos y Mejoramiento Institucional, así como con el requisito de afiliación 11.

La rectora Ilka Ríos detalló que Ciencias Médicas necesita fondos recurrentes y adelantó que rectoría está trabajando por asegurar que los fondos se identifiquen en administración central. Explicó que la próxima visita de la Middle States es en septiembre para indicar si el recinto demuestra un presupuesto sostenible para la oferta académica de los próximos años o pasa a probatoria por primera vez en su historia.

“Bajaríamos a probatoria y este recinto nunca ha estado en probatoria. Pasamos de forma excelente todos los exámenes que tienen que ver con educación clínica, biomédica y educación en las áreas de salud”, detalló al mencionar que el señalamiento de presupuesto se puede resolver si el gobierno aumenta los fondos a la UPR.

La infraestructura del Recinto de Ciencias Médicas, al igual que las otras 10 unidades del sistema UPR, sufrió una serie de daños luego de los huracanes Irma y María y los temblores del 2020.

El representante ante la Junta Administrativa Carlos Rivero detalló que los recortes presupuestarios a la universidad impiden la habilidad de que la misma institución pueda reconstruir y habilitar más espacios para los estudiantes.

“El presupuesto es un área que sin duda alguna impacta los servicios estudiantiles y, sobretodo, la agilidad para resolver muchas de las quejas que podamos tener los estudiantes de investigación como de medicina”, sostuvo Rivero.

Los representantes estudiantiles señalaron que la acreditación de Middle State tiene un efecto domino en las otras acreditaciones de las seis escuelas de Ciencias Médicas.

“La acreditación es sumamente importante para nosotros porque no solo se pone en riesgo nuestros estudios, sino los servicios que les damos al pueblo tanto en medicina dental como en los programas de residencia”, sostuvo, por su parte, Cecia Negrón, representante estudiantil de la Escuela de Medicina Dental de Ciencias Médicas.

La estudiante de la Escuela de Farmacia Valeria Miranda Bravo también señaló que las investigaciones de los estudiantes doctorales se han atrasado tras la falta de materiales por problemas en las cotizaciones en su facultad. Asimismo, reconoció la incomodidad de sus compañeros por no tener laboratorios aptos y seguros en comparación a las instituciones privadas.

“Han aumentado las matriculas (en la UPR), poniéndolas casi inaccesibles, y cuando las comparas con universidades privadas; que te ofrecen laboratorios con todos los equipos, estipendios y otros beneficios; pues el estudiante hace el análisis, y dice ‘por un poquito más, me voy para allá’”, manifestó preocupado el presidente del consejo general de estudiantes.

Por su parte, la rectora se mostró confiada en que “con la ayuda de todos, la Legislatura, el gobierno y la administración central y la Junta de Gobierno de la UPR, vamos a tener un presupuesto en blanco y negro”.

“Aquí se forma todo el equipo de salud que el país necesita. Nos gustaría que todo Puerto Rico entendiera y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que necesitamos que asignen un presupuesto recurrente. El gobernador identificó $9 millones, pero algunos de esos fondos son federales, así que los técnicos deben hacer el ejercicio matemático porque para poder crear las plazas que hacen falta, pues lo fondos deben ser del Fondo General o recurrentes”, insistió la rectora.

Los estudiantes insistieron en que su intención no es que se les destituyan fondos a otros recintos para que la partida para Ciencias Médicas se ha más grande, sino que aumente el presupuesto general para que todos se vean beneficiados.

“La salud de este recinto depende de los demás. El sistema graduado no puede subsistir sin los otros programas subgraduados de los otros recintos de la UPR. (…) Pese al aumento de matrícula, no se ve un cambio en la calidad de la infraestructura, en los materiales que se reciben y no hay nuevos profesores”, subrayó el presidente del consejo de la Escuela de Medicina, César Seda Rosado.

“La rectora está en conversaciones para que se restituyan los $17 millones. Pero si nos mantenemos con el mismo presupuesto (del sistema de la UPR de $500 millones), eso implica que hay que restarles a los otros recintos y no queremos poner en una situación precaria a los otros recintos”, dijo De Jesús Oquendo.