El Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) expresó su rechazo a la candidatura del rector Luis A. Ferrao Delgado a la presidencia en propiedad del sistema universitario.

De acuerdo con el liderato estudiantil, Ferrao Delgado no ha manejado de forma eficiente los asuntos de recinto riopedrense y señalaron sus presuntos lazos con la rama Ejecutiva como elementos que lo descalifican para el cargo.

“Por los pasados años, hemos levantado bandera ante los administradores silentes e inactivos con los que cuenta la Universidad de Puerto Rico, entre quienes el Dr. Ferrao no es la excepción. Si es cierto que es el predilecto de La Fortaleza, nos debemos cuestionar sobre las verdaderas intenciones que tiene el Dr. Ferrao al aspirar a la presidencia. Con esto, queda claro que no puede ser nombrado; no queremos que se repitan los errores de Río Piedras en el sistema universitario. Tampoco queremos personas dispuestas a seguir al pie de la letra el plan fiscal que busca desmantelar la educación pública del país”, expresó la presidenta del CGE, Fabiana Marini Martínez, en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

El Comité de Búsqueda y Consulta de la Junta de Gobierno anunció el lunes los nombres de los siete candidatos que estarían bajo evaluación para ser designados como presidente en propiedad de la UPR. Los candidatos son Ferrao Delgado; el rector del recinto de Arecibo, Carlos Andújar Rojas; el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Académicos e Investigaciones de la UPR, Ubaldo Córdova Figueroa; el catedrático de la Escuela de Salud Pública del recinto de Ciencias Médicas Nicolás Linares Orama; el profesor de Bioquímica del recinto de Ciencias Médicas Dipak K. Banerjee; la doctora en ingeniería industrial y de sistemas Alexandra Medina Borja; y el ingeniero Emilio Arsuaga.

Los expedientes de estos candidatos serán referidos a los comités de búsqueda y consulta que han establecido los Senados Académicos de los 11 recintos para su evaluación.

Asimismo, el liderato estudiantil criticó el proceso que realiza la Junta de Gobierno de la UPR para seleccionar al próximo presidente de la institución, el que calificaron como atropellado y antidemocrático. El proceso de búsqueda y consulta de un presidente para la UPR está regido por varias normativas universitaria.

“Hay que establecer un proceso donde quien prevalezca lo haga por méritos propios y que cuente con el aval de la comunidad universitaria. Actualmente, no tenemos garantía de que el proceso de nombramiento estará llevándose a cabo de esta manera”, sentenció la vicepresidenta del CGE, Daniella Gibson Colón.

“Desde el verano pasado la comunidad universitaria, desde sus diferentes sectores, está demandando un proceso transparente, verdaderamente democrático y vinculante. Esos tres componentes parecieran ser el cuco de la Junta de Gobierno UPR. En el panorama fiscal que se encuentra nuestra universidad, no hay tiempo para marionetas pusilánimes del gobierno de turno. Necesitamos un compromiso genuino, centrado en la defensa de nuestros once recintos”, denunció el representante estudiantil del recinto de Río Piedras ante la Junta Universitaria, Delvin Caraballo Rodríguez.

Ante esto, los estudiantes señalaron que es necesario dar paso a una nueva Ley Universitaria, por lo cual insistieron en la aprobación del proyecto del Senado 172, conocido como la reforma universitaria.

“La reforma universitaria es cada vez más necesaria para alcanzar una UPR con gobernanza democrática y autónoma. Aquí no escogemos el ‘menos malo’ sino que exigimos candidatos con haberes excepcionales para convertirse en un líder académico que defienda la universidad pública de calidad y al menor costo”, expuso Gibson Colón.