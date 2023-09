Un grupo de estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) regresó hoy a la calle para protestar contra el nombramiento de Ilka Ríos como rectora de esa unidad académica de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Las manifestaciones comenzaron la semana pasada, cuando se lanzaron a la calle y también protestaron durante una reunión que convocó Ríos con la comunidad universitaria.

Los manifestantes también pidieron la renuncia del presidente de la UPR, Luis Ferrao, en relación al nombramiento de la rectora, quien asumió el cargo el 1 de septiembre. Su designación ha estado rodeada de controversias debido a la supuesta intervención indebida de Ríos en la evaluación de un estudiante, lo que provocó que fuera retirada del puesto en agosto del año pasado.

“Estamos llevando una protesta más en rechazo al nombramiento”, recalcó el estudiante de la Escuela de Medicina Ángel Ocasio, portavoz de los manifestantes, quien indicó que las explicaciones ofrecidas por Ríos desde la semana pasada no han sido suficiente para detener la oposición.

PUBLICIDAD

“No estamos satisfechos, ya que estamos en contra de la corrupción y las actuaciones indebidas en la UPR. Ya basta de tener personas en esas posiciones de importancia que no cumplen con los requisitos y que tampoco sigan las normativas”, agregó.

Estudiantes vuelven a protestar contra el nombramiento de la doctora Ilka Ríos como rectora del Recinto de Ciencias Médicas Estudiantes vuelven a protestar contra el nombramiento de la doctora Ilka Ríos como rectora del Recinto de Ciencias Médicas Posted by El Nuevo Día on Wednesday, September 13, 2023

La Junta Universitaria de la UPR pidió, el miércoles, la destitución de Ríos Reyes como rectora, principalmente, porque una investigación concluyó que había violentado normativas universitarias. Además, el Consejo General de Estudiantes del RCM aprobó el jueves pasado, de manera unánime, una resolución exigiendo también su destitución.

Por su parte, Ríos dijo, el viernes, que no renunciará al puesto y alegó que han intentado ocultar un informe “exculpatorio” de las alegaciones que enfrentó relacionado con la evaluación de una estudiante.

“Ustedes no me tienen que querer a mí, porque ninguno interactúa conmigo. Tienen que apoyar a las personas que estén en sus escuelas. No es la persona que esté, sino es el compromiso de trabajar hacia los logros del recinto. El atraso en la acreditación (de la Escuela de Medicina) no es por mí”, expresó Ríos, cuando surgió una protesta dentro del anfiteatro donde fue la reunión.

/

Luego, Ríos admitió que se arrepentía por cómo reaccionó a los carteles que presentaron los estudiantes como parte de su manifestación.

“Quizás me exacerbé un poco porque me habían dicho que todas las protestas iban a ser afuera. Eventualmente, fue que querían dialogar y hacer preguntas. Quizás no debí haber actuado así. Fíjense que yo he estado bajo presión... ‘yo soy la mala de la película’, ‘soy la culpable de todas las cosas malas del recinto’, y no se me reconoce nada”, declaró la doctora Ríos en un aparte con los medios.

PUBLICIDAD

Según Ocasio, “el informe que ella alega, que no es un informe, es una opinión legal, lo que dice es que no correspondían sanciones por sus acciones desde la rectoría de Ciencias Médicas”, porque cuando “incurrió en dichas acciones, actuaba como rectora. Así que le corresponde al presidente de la universidad y al que le correspondía iniciar el proceso disciplinario era al presidente y no a la rectoría. Eso es lo que consta en la opinión legal, para nada la exonera”.

Ocasio dijo que el presidente de la UPR se reunió esta semana con representantes estudiantes, así que espera “que tomen acción pronto y la saquen”.

Aseguró que continuarán con las protestas “hasta que salga del puesto”. Señaló que tienen pautada una Asamblea de Estudiantes para este viernes, a las 4:00 p.m., en la cual se hablará “de las próximas acciones”. Cuando se le preguntó si podría declararse una huelga, Ocasio afirmó que “eso es una decisión de los estudiantes y en asamblea lo vamos a hablar”.