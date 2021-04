Un estudio en desarrollo del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reveló que las personas con ingresos superiores a $60,000 y con mayor nivel de escolaridad tienen más probabilidad de ser vacunadas contra el COVID-19.

Los resultados preliminares del estudio poblacional “Puerto Rico: Evaluación epidemiológica y prevención para COVID-19 e influenza” (Prepcovi) arrojaron que, de 2,884 encuestados que proporcionaron información sobre el proceso de vacunación, el 46% de los inoculados tiene ingresos mayores a $60,000, lo que representa más del doble del 19% de los vacunados con ingresos inferiores a $20,000.

“Las vacunas son gratis, y el mensaje ha circulado, pero no parece alcanzar. Puede ser que no llega el mensaje o es el acceso en términos de que las personas no tienen carro para ir a los centros o que no tienen los equipos electrónicos para registrarse. No sabemos las causas exactas, pero puede ser una combinación de ambas”, expresó la doctora Kaumudi Joshipura, investigadora principal y profesora de la Escuela de Medicina Dental del RCM.

El estudio, que estará en desarrollo hasta julio, también demostró preliminarmente que el 36.9% de los participantes vacunados cuenta con un diploma de escuela superior, en comparación con el 18.7% que indicó poseer grados menores a la escuela secundaria.

“Queríamos saber si había algunos determinantes sociales, si la vacunación estaba alineada hacia un sector particular. Cuando recibimos los hallazgos, nos dimos cuenta de que la vacunación está llegando a ciertos sectores y a otros no, lo cual es muy importante que sepa la salud pública”, manifestó, por su parte, Marijulie Martínez Lozano, estadística y epidemióloga de la investigación.

Impacto en la salud mental

Como parte del análisis PREPCOVI, fueron encuestados, desde noviembre de 2020 al 31 de marzo de 2021, un total de 4,655 personas mayores de 21 años para conocer los impactos sociales, económicos y de salud mental durante la pandemia provocada por el coronavirus. Desde diciembre, fueron incluidas, en el cuestionario, preguntas sobre la vacunación.

En el módulo sobre la salud mental, participaron 211 personas, de las cuales el 48.8% informó haber estado de moderada a extremadamente preocupado por infectarse con el virus en los últimos 30 días. Además, el 43.1% se sintió muy a moderadamente ansioso y el 29.9% se sintió triste o deprimido.

“Es bien alarmante la cantidad de suicidios que se han reportado a raíz de la pandemia, así que debemos enfocarnos en prevenir y atacar el problema de salud mental un poco antes de que los participantes requieran ayudas relacionadas al suicidio”, apuntó Martínez Lozano.

Ambas profesionales exhortaron a la ciudadanía a participar del cuestionario para tener resultados más representativos sobre la situación pandémica en el país a lo largo del tiempo.

Para acceder al cuestionario del estudio, visite el enlace: https://rcmirc.rcm.upr.edu/surveys/?s=JA8D4L4KHF

PREPCOVI es un esfuerzo colaborativo entre el Centro de Investigación Clínica y Promoción de la Salud de la UPR, el Departamento de Salud de Puerto Rico, el Negociado de Telecomunicaciones y empresas de telecomunicaciones.