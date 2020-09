El epidemiólogo José Becerra indicó que la información más reciente sobre los contagios muestra una desaceleración en las infecciones, la tasa de positividad, las hospitalizaciones y hasta las muertes por COVID-19.

Sin embargo, el experto jubilado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirmó que aún con esta mejoría, los niveles de contagios siguen siendo altos, por lo que no deberían flexibilizarse las medidas de mitigación del COVID-19 en las órdenes ejecutivas hasta que el Departamento de Salud termine de mejorar el sistema de identificación y rastreo de casos.

“(La flexibilización) Depende de los frenos del carro (referencia al Departamento de Salud). Hemos decelerado la transmisión comunitaria, pero seguimos en alta velocidad con más contagios diarios que antes. Con buenos frenos se podría flexibilizar y seguir reduciendo la velocidad paulatinamente. Por buenos frenos me refiero a la capacidad detección brotes con prontitud y un sistema informático fiable para alertarnos”, sostuvo Becerra a El Nuevo Día.

El experto fue crítico del reciente informe sobre brotes de COVID-19 a nivel municipal porque no incluye información actual sino los primeros 21 días de agosto. Indicó que esos datos podrían dar la impresión de que no se ha mejorado en los esfuerzos por mantener controlada la propagación cuando la información de las últimas semanas muestra una desaceleración de la pandemia.

“Lo alarmante es el retraso en el reporte de los brotes, que todavía no sabemos sobre los brotes de ayer, ni de la semana pasada, que no sabemos cuántos son en relación con los casos COVID-19 confirmados, cuántos se mantienen activos y cuantos se han cerrado”, sostuvo Becerra, quien abogó por mejores campañas de orientación a las personas sobre la enfermedad.

Por su parte, la ex epidemióloga del Estado, Ángeles Rodríguez, se expresó preocupada por los efectos que pueda tener el racionamiento de las pruebas diagnósticas en el análisis de los datos asociados al COVID-19. Indicó que esta situación podría llevar a lecturas inadecuadas sobre el progreso de la enfermedad en la población.

“El escenario está complicado por muchos factores y el primero es la escasez de las pruebas moleculares. Para tener una idea de cómo está la situación se necesita hacer pruebas a una amplia porción de la población tenga síntomas o no… No debería flexibilizar porque no tenemos sistema de rastreo y contención efectivo, no tenemos evidencia de una bajada en los casos”, sostuvo Rodríguez.

La ex epidemióloga del Estado se expresó también preocupada porque ya el país está en temporada de lluvia, lo que suele aumentar la propagación de enfermedades como el dengue, y, para finales de año suele haber un alza en los casos de influenza.

“Eso también se tiene que ir mirando porque no queremos estar en una situación con varias epidemias a la vez”, dijo.