Ante el caso de una familia en Canóvanas que lleva más de tres años denunciando un patrón racista por parte de sus vecinos, expertos en educación antirracista señalaron ayer la falta de urgencia que demuestra el sistema de justicia al no atender la situación lo antes posible para evitar la impunidad.

“Cada vez son más los casos en los tribunales, pero, como parte de esta actitud histórica de negación del racismo en Puerto Rico, pues tampoco se dan los instrumentos judiciales y de política pública para poder responder y proteger los derechos de esa familia”, dijo la doctora Palmira Ríos, investigadora y exdirectora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En junio de 2020, Chanelly Cortés y Luis Ramírez Walker acudieron al Tribunal de Carolina para iniciar un caso civil contra su vecina, Carmen García Gutiérrez, quien colocó, en ese entonces, unas figuras negras y dibujos racistas en varias partes de su casa con mensajes degradantes.

“Este caso da cuenta de un racismo individual, pero también en el manejo del caso vemos unas manifestaciones de racismo institucional, de cómo algunas personas siempre van a parecer inocentes frente al sistema y otras no”, denunció, por su parte, Mayra Díaz Torres, directora ejecutiva de Colectivo Ilé, organización antirracista que ha acompañado desde el principio a la familia.

El caso civil aún no se ha resuelto en los tribunales, ya que la vista ha sido cancelada o pospuesta en más de cuatro ocasiones.

En septiembre pasado, ocurrió otro alegado incidente que aumentó el nivel de ansiedad y miedo que sienten Cortés y Ramírez Walker. El hijo de García Gutiérrez, Luis Espinet García, supuestamente amenazó con un arma de fuego a Cortés, por lo que enfrenta otro proceso criminal en el Tribunal de Carolina. El hombre pagó una fianza de $100,000 y es monitoreado por grillete. La vista se pospuso, el martes pasado, para el 1 de marzo.

“Además de que el caso en los tribunales no se mueve, no entiendo tampoco por qué el gobierno municipal no ha tomado acción de proteger esa comunidad. Son muchos los actores públicos o gubernamentales que han fracasado en proteger los derechos de esta familia y hacer valer un principio que está consignado en la Constitución, el de no discriminar”, declaró Ríos.

La negación como problema

Por su parte, el sociólogo Aarón Gamaliel Ramos indicó que este caso no debe verse como uno aislado, sino como uno que corresponde a un sistema que aún niega la existencia del racismo en las instituciones.

“En Estados Unidos, no se niega el racismo porque es obvio que lo hay, pero hay países del mundo, como Brasil y Puerto Rico, donde se da el fenómeno de la creencia en una democracia racial, en la cual los habitantes de esa sociedad creen que entre ellos no hay diferencias y que todo el mundo se trata por igual”, explicó.

Denunció que el sistema debe prevenir que un acto más violento ocurra, como el alegado incidente con el arma de fuego.

“La pregunta es: ¿vamos a esperar que continúen esos actos de violencia, con las consecuencias que eso puede tener?”, cuestionó el investigador.

Además, reiteró que el área educativa de los jueces y juezas se debe reforzar para no tener actitudes racistas. “El sistema judicial en Puerto Rico es uno que históricamente ha condenado a unos por la piel y ha sacado otros porque tienen otra piel, pero nadie nunca ha hablado de eso”, señaló.

Asimismo, Díaz Torres insistió en que, más que reconocer que hay distintas manifestaciones de racismo en el archipiélago, “hay que repudiarlo y llevar esa conversación a otro nivel”.

“Las acciones deben ir ya a otro nivel de política pública, establecer precedentes, evaluar el sistema judicial y reconocerlo como una institución históricamente racista”, alertó.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, había reconocido en la Cumbre Internacional de Afrodescendencia, celebrada en marzo de 2022, la falta de estadísticas, lo que ayudaría a ver los ejemplos de discriminación. “Lo primordial es hacer un estudio serio sobre la raza y su impacto en el sistema jurídico del país. Desde que alguien llega a la Policía a hacer una querella hasta que va a un tribunal”, señaló, en ese entonces, Oronoz Rodríguez.