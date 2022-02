Ante la eliminación o flexibilización de las medidas contra el COVID-19 en países cercanos a Puerto Rico como República Dominicana o lugares tan frecuentados por los boricuas como Disney World, en el estado de Florida, expertos locales advirtieron que la pandemia continúa y llamaron a la prudencia.

En Dominicana, por ejemplo, todas las medidas restrictivas fueron eliminadas, mientras que en Disney World no se requerirá el uso de mascarillas, incluso en algunos espacios interiores.

“Creo que están cometiendo un error. No hemos salido de la pandemia. Hay una subvariante del ómicron que aparenta ser más contagiosa. Incluso, estudios de Japón dicen que parece ser más severa (que la original) y que no responde a tratamientos monoclonales”, dijo la doctora Ángeles Rodríguez, ex epidemióloga del Estado.

Advirtió que bajar la guardia podría abrir paso a una quinta ola del virus, lo que sería muy peligroso para los más vulnerables.

“Los que vienen de otros países que no tienen buena vigilancia ni tasa de vacunación son un riesgo para nosotros, y el Estado tendrá que tomar decisiones. No es justo para los que hemos hecho las cosas bien”, dijo la infectóloga.

El doctor Lemuel Martínez, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, coincidió en que urge mantener la calma al decidir flexibilizar antes de tiempo y sufrir luego las consecuencias.

“La ciencia ha sido clara, las decisiones deben basarse en evidencia científica”, sostuvo.

Mencionó que Dinamarca eliminó sus restricciones y, al momento, tiene un aumento en muertes por COVID-19.

“El virus sigue mutando. Van a haber momentos de pocos casos y otros de muchos. El llamado es a la prudencia y el uso de mascarillas, el distanciamiento y la vacunación son las mejores estrategias de prevención”, indicó.

Comentó que cada vez habrán más países eliminando restricciones, por lo cual urgió a la vacunación, incluyendo el refuerzo.

Según Salud, la positividad local de COVID-19 va por 7.12%, con 158 hospitalizaciones y nueve muertes reportadas ayer.