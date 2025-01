Fábrica de cartón corrugado y tambores de fibra en Hatillo deberá corregir infracciones a la Ley de Aire Limpio

En octubre de 2023, la agencia federal emitió un Aviso de Infracción a Borinquen Containers Corporation debido a ocho violaciones diferentes. Entre ellas operar sin el permiso necesario, no solicitar un permiso antes de construir dos calderas, no presentar informes anuales de certificación entre 2018 a 2022; no realizar pruebas anuales ni registrar los resultados de las chimeneas de calderas y no realizar las pruebas de puesta a punto requeridas para las dos calderas cada seis meses.