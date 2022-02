Si entraste a las redes sociales en las pasadas 24 horas, de seguro viste muchas fotos y videos de personas con tenedores y cucharas pegadas al cuerpo. Lo anterior fue una respuesta a un video que publicó el martes en sus redes sociales la delegada congresional por la estadidad de la actual administración de gobierno, Elizabeth Torres, en el que alega que por la vacuna contra el COVID-19, utensilios de metal como tenedores se pegan a su cuerpo.

Casi de inmediato a la publicación de Torres, las redes sociales se llenaron de fotos, memes, videos y chistes de personas que lucían múltiples utensilios pegados al cuerpo. Incluso, una popular cadena de comida rápida especializada en pollo frito trabajó una publicidad alrededor del tema en el que invitaban a la gente a mejor pegar el tenedor a su “bucket” de pollo frito.

Ante este panorama, El Nuevo Día consultó a varios expertos en medicina y ciencia para desmentir la información sin base científica que personas como Torres propagan de que la vacuna contra el COVID-19 magnetiza el cuerpo humano.

LO QUE DIJO LA CABILDERA POR LA ESTADIDAD, ELIZABETH TORRES: “Yo siento como esto se imanta a mi cuerpo”, en referencia a los tenedores y al supuesto efecto que tiene la vacuna contra el COVID-19 en su cuerpo. “El magnetismo es normal porque somos energía, pero esto no es normal”, dice Torres en su publicación, en la que aparece pegando dos tenedores cerca de la clavícula y luego uno en la espalda.

ESTO ES FALSO : Según la neumóloga pediátrica, Mariola Rivera Reyes, la vacuna no imanta el cuerpo de las personas. La profesional dijo que es imposible que un segmento de la vacuna de Pfizer y Moderna, que es el ARN mensajero (ARNm) que está cubierta de lípidos, provoque magnetismo.

Asimismo, la presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, Carmen Suárez Martínez, explicó que, además del ARNm y los lípidos, la vacuna tiene sales y azúcares para facilitar que entre a la célula y haga su efecto, y también tiene unos preservativos como el polietilenglicol.

“Ademas de eso, no tiene metales pesados, no tiene chips, y no tiene ningún otro componente que pueda interactuar fuera del cuerpo humano como con los tenedores o cucharas”, puntualizó la doctora Suárez Martínez.

La especialista agregó que ese tipo de minerales como la sal y el azúcar son productos que consumimos todos los días, al igual que el potasio que está en frutas como las chinas y los guineos.

UNA MENTIRA QUE AFLORA CADA CIERTO TIEMPO

La doctora Rivera Reyes mencionó que este tema no es reciente, sino que surgió desde que comenzó la vacunación.

“Es curioso que los grupos antivacunas se han alejado de este discurso de la imantación. Este es un tema que surgió hace como nueve meses. Empezó cuando comenzó la vacunación y luego cogió un poco de más fuerza. Hay muchos artículos científicos informando que no es cierto”, indicó la neumóloga pediátrica.

Abraham Ruiz, profesor de física en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, también ofreció su explicación de por qué esta información carente de toda base científica es falsa. Ruiz destacó que una cuchara o un tenedor se pueden pegar al cuerpo por la grasa o humedad, no por un efecto de la vacuna.

“Cualquier superficie grasosa o húmeda con la que haya un contacto cercano, se va a quedar pegado, pero si le pasas un poco de talco, no se va a quedar pegada la cuchara. Esto no es un problema de imantación porque si coges un imán y le pones talco, como quiera se va a pegar a la cuchara. Sin embargo, si le pones talco al cuerpo, la cuchara no se va a quedar pegada”, enfatizó el profesor al explicar de manera simple porque esto no es más que un bulo.

Otro argumento que demuestra la falsedad de esta información es que las personas vacunadas no se quedan pegadas unas a otras, señaló Rivera Reyes.

“Si nos vamos a la base científica de lo que es un magneto, tenemos que preguntarnos por qué todos los vacunados no andamos pegándonos unos a otros. Sabemos que dos imanes si son polos opuestos se van a pegar. La realidad es que ese truco de colocarse una cuchara en la nariz o en la frente y que no se caiga es algo que se ha hecho desde antes que existieran las vacunas”, agregó la doctora.