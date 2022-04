El doctor Antonio “Chago” Santiago Vázquez, secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) durante la incumbencia del exgobernador Luis A. Ferré, falleció el jueves.

En una publicación en sus redes sociales, el gobernador Pedro Pierluisi lamentó la pérdida del ingeniero ambiental y destacó su trayectoria y aportación a la infraestructura de Puerto Rico.

“‘Chago’ como lo conocíamos, fue un ilustre puertorriqueño que aportó grandemente al desarrollo de nuestra infraestructura, al campo de la ingeniería civil, incluyendo su enseñanza en el RUM (Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico), y la conservación de nuestro ambiente, a la vez que honró el servicio público”, sostuvo Pierluisi.

Por su parte, la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, destacó que Santiago Vázquez “fue parte de la conceptualización de obras como el sistema de autopistas de Puerto Rico, el Tren Urbano, la PR-10 y e Superacueducto del norte, cuya planta lleva su nombre”.

“Siempre le recordaremos por su impecable y honesta trayectoria al servicio de Puerto Rico”, agregó.

En entrevista con El Nuevo Día en 2015, desde su residencia en San Juan, Chago Santiago -quien procreó cuatro hijos con su esposa Ana Julia- se expresó preocupado al ver una so­cie­dad que no ima­gi­na el es­fuer­zo que cos­tó le­van­tar el Puer­to Ri­co de hoy.

“Le he de­di­ca­do 60 años de mi vida como pro­fe­sor, em­plea­do de go­bierno, con mi pro­pia fir­ma, pe­que­ño in­ver­sio­nis­ta, he he­cho de to­do. Em­pe­cé como un obre­ro. Hi­ci­mos un pro­gre­so enor­me, yo vi el pro­gre­so. Em­pe­cé con (el ex­go­ber­na­dor) don Luis A. Ferré como se­cre­ta­rio de obras pú­bli­cas. Aquí es­ta­mos en 2015 con cri­sis de to­do ti­po. Mi­ra­mos a (el De­par­ta­men­to de) Sa­lud y no pue­de pa­gar la deu­da. Ayu­da­mos a crear la Au­to­ri­dad de Ca­rre­te­ras, pe­ro es­tá en­vuel­ta en una deu­da de $7,000 millones de dó­la­res”, es­ti­mó en ese momento.

“Ven­di­mos en el 1970 $25 mi­llo­nes en bo­nos y creía­mos que con eso íba­mos a cam­biar el mun­do. Se ha­bía he­cho un cam­bio sus­tan­cial de po­lí­ti­ca pú­bli­ca, co­brar­le a las per­so­nas por usar las ca­rre­te­ras. Como siem­pre los po­lí­ti­cos de la épo­ca de­cían: ‘Si le co­bra­mos a la gen­te por usar las ca­rre­te­ras nos va a ma­tar’. Yo les di­je: ‘No nos van a ma­tar’ si les de­ja­mos al­ter­nas”, con­tó en esa entrevista hace siete años.

Además de dirigir DTOP, Santiago Vázquez fue jefe de agen­cias, pro­yec­tos y ase­sor de varias ad­mi­nis­tra­cio­nes del gobierno.

Era egre­sa­do de la Uni­ver­si­dad de Puer­to Ri­co en Ma­ya­güez, la Uni­ver­si­dad de Min­ne­so­ta y la Uni­ver­si­dad North­wes­tern de Chica­go.