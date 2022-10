El expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) José Ramón de la Torre, quien dirigió el sistema universitario durante la agitada huelga de 2010, falleció, informó este lunes el actual presidente de la institución, Luis A. Ferrao.

Al momento, se desconocen las causas del deceso y los detalles de las exequias.

“Reconocemos su trabajo y su aportación como académico puertorriqueño para el desarrollo de la educación en la isla”, indica una nota de duelo publicada por Ferrao.

De la Torre se desempeñó en la UPR como profesor de Literatura Hispánica, y fue decano de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras.

En su trayectoria profesional, también presidió la Junta Directiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña y del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

Ferrao destacó, además, que De la Torre fue el noveno presidente de la UPR, institución que lideró desde febrero de 2010 hasta el 11 de febrero de 2011, cuando renunció en medio de un prolongado conflicto huelgario que paralizó 10 de los 11 recintos del sistema universitario público.

PUBLICIDAD

En una entrevista con El Nuevo Día tres meses después de su dimisión, De la Torre manifestó haberse sentido frustrado cuando dejó el puesto, y reconoció sus diferencias con los miembros de la entonces Junta de Síndicos de la UPR.

“Hubo un momento en que yo dije, esto ya no vale la pena. No voy a poder hacer nada de lo que me he propuesto”, dijo entonces sobre su renuncia.

De la Torre estuvo frente a la UPR 13 meses. Bajo su presidencia -y por primera vez en su historia- una agencia acreditadora colocó en probatoria a 10 de los 11 recintos del sistema.

También su gestión se caracterizó por algunas incidencias curiosas, como la pérdida de su vistosa toga, que fue recuperada, en el recinto riopedrense, meses después de su salida del puesto.