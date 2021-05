El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, confirmó este miércoles el fallecimiento de la quinta pediatra puertorriqueña por COVID-19, elevando así a 16 el número de médicos que han fallecido en el país a causa del virus.

Ramos precisó que la doctora María J. Coll Pérez, quien trabajaba entre Salinas y Ponce, no se había vacunado contra el COVID-19 por razones que indicó desconocer.

“Lo que me dijeron es que ella se retiraba en verano y que ella se cuidaba”, relató a El Nuevo Día.

Mis más sinceras condolencias a la familia de la Dra Maria J Coll Perez pediatra de Salinas colega número 16 fallecida... Posted by Victor Ramos on Wednesday, May 12, 2021

“Nuestro compromiso con atender a los niños es inquebrantable y realmente somos a los más que nos tocado, cinco de los 16 médicos que han muerto han sido pediatras”, lamentó el médico especializado en la pediatría.

Sobre si hay más profesionales de la salud sin vacunar, Ramos indicó que sí, aunque aseguró es un número pequeño.

“La exhortación a todo el mundo que acudan a vacunarse y es muy importante saber que es la herramienta (la vacuna) que nos va a sacar de la parte aguda de esta pandemia”, estableció.

Reconoció, sin embargo, que hay médicos que deciden no vacunarse por diversas razones. Hasta el momento, la Administración Federal de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado el uso de emergencia de tres vacunas contra el virus que son desarrolladas por las farmacéuticas Pfizer-BioNtech, Moderna y Johnson & Johnson, respectivamente.

“Hay gente que por cuestiones filosóficas y religiosas no creen en la vacuna igual que en el resto de la población. No son la mayoría, realmente son bien pocos comparado con la totalidad de los médicos, pero si conozco médicos que no se han vacunado porque filosóficamente o religiosamente no creen en las vacunas”, explicó.

Ramos sostuvo que actualmente no hay médicos hospitalizados por el virus. Recientemente, un doctor fue recluido, pero fue dado de alta tras superar satisfactoriamente la enfermedad.

De acuerdo con los datos del Departamento de Salud, en lo que va de pandemia se han reportado 2,395 fallecimientos por COVID-19.