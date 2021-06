A dos meses de su partida física, los familiares y amigos de Andrea Ruiz Costas, quien fuera asesinada por su expareja en medio de un incidente de violencia de género, no solo luchan contra el dolor físico y emocional que les ha provocado su muerte, sino también contra un sistema que se ha negado a hacer públicas las grabaciones totales o parciales de las vistas judiciales a las que acudió la joven de 34 años en búsqueda de protección.

“Esto ha sido muy difícil... y sí, nos afecta rotundamente en nuestro proceso de duelo. Es un sistema con muchos quiebres y fisuras”, reconoció Rebecca Noriega Costas, prima de Andrea.

Familiares y amigos de Andrea levantaron hoy el reclamo de urgencia para que se hagan públicas las grabaciones de las vistas judiciales, pero esta vez lo hicieron ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, foro que decidió -en una votación dividida- que no procedía la divulgación.

La determinación tuvo opiniones disidentes de la juez presidenta Maite Oronoz Rodríguez y de los jueces asociados Luis Estrella y Ángel Colón Pérez.

“Reiteramos que los audios y vídeo en cuestión son hechos pertinentes y públicos en un proceso de investigación de rendición de cuentas... No fue una decisión para salvaguardar y proteger los derechos de las futuras víctimas, en esto discreparemos para siempre”, sostuvo Javier Noriega Costas, primo de Andrea.

La jueza presidenta del Supremo recibió a los progenitores y hermanos de Ruiz Costas. La familia prefirió no revelar los pormenores de la conversación que tuvieron con Oronoz Rodríguez, pero reconocieron que el encuentro les “trajo un poco de paz dentro del dolor que estamos atravesando”.

“Yo creo en la empatía de ella dentro de este proceso”, expresó Alexandra Ruiz Costas, hermana de la víctima.

Luego que trascendieran los señalamientos sobre el manejo del caso por parte de las juezas Ingrid Alvarado Rodríguez y Sonya Nieves, la jueza presidenta ordenó una investigación de cómo fue llevado el caso en el Tribunal de Caguas, donde la mujer acudió en busca de ayuda.

La familia, igualmente, le entregó a Oronoz Rodríguez una copia de las querellas éticas que presentó la progenitora de Andrea, Olga Costas, contra las juezas Alvarado Rodríguez y Nieves ante la Administración de Tribunales.

“Quiero que las juezas, los policías y los fiscales que traten a las mujeres víctimas de violencia doméstica sean más empáticos, más misericordiosos, porque uno no está allí porque quiere, sino porque necesita y no es que traten a uno como si uno no tuviera valor”, expresó.

Ruiz Costas fue asesinada a finales de abril por Ocasio Santiago, quien -según las autoridades- confesó los hechos. El acusado enfrenta cargos criminales por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y violación a la Ley de Armas.

La muerte violenta de Andrea ocurrió a menos de un mes que una jueza del Tribunal de Caguas no encontrara causa para arresto contra Ocasio por violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica, pese a que Ruiz Costas relató que el individuo la amenazaba con publicar imágenes íntimas que extrajo de su teléfono, la acechaba en el trabajo, en el estacionamiento, merodeaba su casa y hasta lo había visto en una gasolinera cercana a su residencia.

Entre los argumentos que se han ofrecido para negar la publicación de las grabaciones, está que su divulgación revictimiza a la víctima y que evitaría que futuras víctimas busquen ayuda, ambos rechazados por la familia de la joven.

“Andrea buscó auxilio donde tenía que buscarlo, hizo todos los pasos que tenía que hacer y el Estado le negó la ayuda continuamente y ahora mismo está poniendo excusa diciendo que se revictimiza y eso no es cierto. Andrea ya no está con nosotros, Andrea fue asesinada”, señaló Rebecca.

Afirmaron que la judicatura debe autoevaluarse y procurar más agilidad y sensibilidad en los procesos. Deben, además, verificar el perfil del imputado y ver si existen o no cargos previos en su contra. “Lo que motiva a las víctimas a buscar ayuda es liberarse de su agresor y punto. Lo que las víctimas, precisamente, quieren es eso, ser escuchadas a gritos”, agregó el primo de Andrea.