“Hoy fue nuestro niño, pero no sabemos cuántos niños más hay en el anonimato. ¿A cuántas madres más quieren callar, quieren silenciar? Hay un sistema que no sirve. Esa es mi queja, el sistema, la burocracia, la falta de empatía. Esto no se lo deseo a nadie”, expresó Centeno, quien siempre estuvo cerca de su hija Saraí Figueroa Centeno (sentada). (David Villafañe Ramos)