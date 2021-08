Cidra - Saraí Figueroa Centeno miraba fijamente el féretro de su hijo Jeiden Elier Santiago Figueroa mientras era sepultado en la tarde de hoy, jueves, en el cementerio municipal de este pueblo. No alcanzó a decir una palabra, solo sollozaba.

La joven madre se despidió así de su pequeño de ocho años, con quien anhelaba rencontrarse el pasado lunes, el mismo día que recibió la trágica noticia que había sido asesinado a golpes, presuntamente, por su padre, Jonathan Santiago Cortés.

Horas antes, cientos de personas llegaron hasta la funeraria Valle de Paz para despedirse de Jeiden Elier, a quien recordaron como un niño alegre y conversador.

El ataúd se mantuvo cerrado durante el velatorio. A su lado, había una foto de un Jeiden Elier sonriente. Le adornaban globos y figuras del dinosaurio Tiranosaurios rex, sus favoritos.

Hasta allí llegaron sus maestras, un coro de jóvenes, Zorimar Betancourt —madre del joven Stefano Steenbakkers Betancourt, asesinado en junio de 2012 en medio de un carjacking en Dorado— y el cantante de música cristiana Samuel Hernández.

“Nos consta que fuiste la mejor madre del mundo y lo cuidaste siempre. No te soltaremos. Jeiden vivirá. Nuestro angelito vivirá”, dijo el artista.

Elizabeth Centeno, de pie, brinda apoyo a su hija Saraí Figueroa Centeno, madre de Jeiden Elier Santiago Figueroa.

Al mediodía, la familia, que vestía una camisa blanca con la imagen del pequeño, se colocaron de pie junto al féretro. Algunos de ellos se abrazaban, mientras una que otra lágrima rodaba por sus rostros.

“Puerto Rico no aguanta más violencia. No aguanta la muerte de otro niño”, sostuvo Hernández antes de cantar “Levanto mis manos”.

“Hay un sistema que no sirve”

Entonces, la abuela materna del niño, Elizabeth Centeno, tomó el micrófono y agradeció a los presentes por “sus muestras de apoyo, por ser solidarios, por sus oraciones”.

Y, con voz firme, criticó a los funcionarios y a las agencias que intervinieron en el caso de Jeiden Elier desde que, a principios de junio, implementaron una orden de alejamiento a la familia materna y le concedieron la custodia provisional al padre.

“Hoy fue nuestro niño, pero no sabemos cuántos niños más hay en el anonimato. ¿A cuántas madres más quieren callar, quieren silenciar? Hay un sistema que no sirve. Esa es mi queja, el sistema, la burocracia, la falta de empatía. Esto no se lo deseo a nadie”, expresó Centeno.

Los sucesos que culminaron con la trágica muerte de Jeiden Elier comenzaron a principios de junio, cuando el padre quiso pasar unos días con su hijo, algo que su madre ha indicado hacía cada cuatro o cinco meses.

Familiares de Jeiden Elier Santiago se abrazan durante el velatorio del menor.

Entonces, el 7 de junio, Santiago Cortés llevó al pequeño al Hospital Menonita, en Caguas. Allí contó que su hijo había acusado a un tío materno de cometer actos lascivos en su contra en la casa de su abuela, en Cidra.

Al día siguiente, la jueza María Rojas Delgado expidió una orden de protección en contra de la madre, quien no está involucrada en la denuncia de abuso sexual. En un proceso relacionado, la jueza Yaritza Santiago San Antonio también expidió, el 10 de junio, una orden de protección bajo la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Mientras, el 22 de junio, la magistrada Ingrid Alvarado Rodríguez, extendió la orden de protección expedida por Santiago San Antonio y le requirió al Departamento de la Familia que realizara una investigación y presentara un informe.

El 2 de julio, un trabajador social expresó en sala que recomendaba que el menor volviera con la madre, pero Alvarado Rodríguez extendió nuevamente la orden de protección y emitió una orden de mostrar causa contra el Departamento de la Familia por no rendir el informe ordenado el 22 de junio. Para el 30 de julio, el informe solicitado a Familia todavía no estaba listo, por lo que la jueza Ingrid Caro Kobb volvió a extender la orden y citó a las partes para el pasado lunes, 9 de agosto.

Ese día, el padre de Jeiden Elier lo llevó sin signos vitales a un hospital en Caguas.

Posteriormente, Santiago Cortés le confesó a la Policía que, desde que obtuvo la custodia, sometió a su hijo a un “patrón de maltrato” y que el lunes por la mañana le dio un brutal golpe mientras se bañaba por no saber dónde había puesto una tableta electrónica.

El pastor Samuel Hernández estuvo a cargo del velatorio del menor de ocho años.

“Ese niño era nuestra luz, nuestra vida, la alegría, quien nos hizo ver la vida de otra manera porque fue el primer bisnieto, el primer nieto, el primer sobrino. Lo vamos a amar eternamente. Lo voy a amar hasta mi último suspiro. Hasta que mi corazón deje de latir”, manifestó la abuela materna.

Antes de llegar al cementerio, la comitiva fúnebre, liderada por un camión con bocinas y dos guaguas Escalade, se detuvo en el residencial Práxedes Santiago, donde vivía el menor. Los vecinos, con celulares en mano, salieron a darle un fuerte aplauso.

“Él no se dejó. La muerte de él no fue en un día. Fue una tortura”, aseguró Nicolás Ortiz, un vecino cercano de la familia.

El hombre contó que a veces recortaba a Jeiden Elier y que tenía que hacer un trato con él para que se estuviera quieto.

“La vida de él fue estar feliz todo el tiempo. Era un niño que siempre estaba hablando. Yo le tenía que ofrecer $5 para que no hablara. Cuando terminaba de recortarlo, me decía: ‘¿Puedo hablar? Pues, dame los $5’. Era ágil”, recordó.

A la 1:20 de la tarde, los amigos y familiares caminaron desde el residencial hasta el cementerio. En el trayecto, los vecinos salían de sus hogares, y los ciudadanos de los negocios que rodean el casco urbano de Cidra, para mirar y despedirse.

“¿Y la ley? ¿Y la justicia dónde está”, gritó un vecino.

Con la canción “Ya no llores por mí”, de la agrupación Tercer Cielo, y tras 15 minutos de caminata, llegaron al lugar donde enterrarían a Jeiden Elier.

Antes de sepultarlo, soltaron palomas y globos blancos.

La madre, quien deseaba fuertemente el pasado lunes volver a abrazar a su hijo, se mantuvo en silencio. Abrazada por familiares, entre lágrimas y apoyada de una estructura en forma de cruz, vio cómo descendía el ataúd de su pequeño antes de ser enterrado.