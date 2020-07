Guánica - Las familias que permanecen en el campamento del sector Siberia del barrio Ensenada en este municipio, habilitado tras el terremoto del 7 de enero, se sienten tranquilas y seguras ante la cercanía del potencial ciclón tropical nueve, que amenaza con afectar el área con lluvia y viento.

En total, son 12 personas de cuatro familias –adultos y niños– que pernoctan en pequeños módulos de madera, construidos alrededor de una cancha de baloncesto. Sus viviendas permanentes –en distintos barrios de Guánica– recibieron daños con los temblores, por lo que prefieren dormir aquí.

Los movimientos telúricos, de paso, no han cesado y esta madrugada se reportaron dos, de magnitud 3.51 y 3.81, según la Red Sísmica de Puerto Rico.

“Nos hemos quedado aquí desde el primer día porque entendemos que este es el lugar más seguro. Han venido varias personas, expertos, y nos dijeron que el lugar es bueno porque es alto y accesible”, dijo Angélica Rivera Padilla, de 58 años, cuando El Nuevo Día visitó el campamento.

“Dependiendo de cómo se vea el informe del tiempo (sobre el potencial ciclón tropical), tenemos como plan movernos a un lugar seguro en la misma comunidad Siberia. Un vecino, de una casa aledaña, nos ofreció irnos con él”, agregó.

Otra posibilidad para Rivera Padilla es pasar el disturbio atmosférico en su casa afectada por los sismos, que ubica en el área de Playa Santa. Indicó que no tiene “ningún problema en pasar el mal tiempo allá”, pero aseguró que regresaría al campamento tan pronto le fuera posible.

“Hemos hecho más que una familia aquí y estamos dispuestos a ayudarnos. Este lugar es el mejor para mí y para mi familia”, recalcó la mujer, quien pernocta en el campamento junto a su esposo, su hermana (paciente mental), su hija (encamada) y dos nietos.

Myrtha López Alicea, de 77 años, también está en el campamento desde principios de enero. La acompaña su esposo, de 81 años.

Aseguró sentirse “tranquila y feliz”, y contó que su vivienda permanente, que ubica en el mismo sector Siberia, “se está hundiendo” a causa de los temblores.

“Aquí somos una familia y no nos queremos separar. El Municipio (de Guánica) nos trae agua y tenemos alimento. No tenemos nada en contra del alcalde (Santos Seda). También, las casitas (módulos de madera) tienen tensores; están protegidas”, relató López Alicea.

Las familias del campamento cuentan, además, con servicios sanitarios portátiles y dos neveras solares. Estos equipos les fueron donados por distintas entidades.

Una que se fue del campamento y regresó “porque los temblores no paran” fue Maybelisse Matos Martínez, de 30 años y quien es paciente de lupus. Volvió junto a su esposo, de 45 años, e hijo, de 4.

“Me siento tranquila. Ya aseguré todo lo que se podía mojar. A lo mejor, me vaya para casa de mi mamá, pero todo dependerá de cómo esté la cosa. Voy a estar pendiente a las noticias”, dijo Matos Martínez, quien tiene un apartamento en el residencial Jardines de Guánica.

En tanto, Ernesto Figueroa Ramos, de 81 años y quien pernocta solo en el campamento, también se expresó “tranquilo y confiado” en que los efectos del potencial ciclón tropical no serán mayores.

“En caso de una emergencia, ya tenemos dónde guarecernos mientras eso pasa. Pero vamos a volver. No vamos a abandonar el campamento, porque aquí estamos seguros contra los temblores. Mi casa, que queda aquí mismo en Siberia, quedó en muy malas condiciones; no es segura”, sostuvo.

Figueroa Ramos está construyendo una casita en madera, un poco más grande y cómoda que el módulo que ocupa actualmente, en el mismo campamento. “Si no hago esto, no tendré dónde vivir”, acotó.

“Yo no quiero invadir ningún terreno, pero mi casa, como quedó, no sirve. Si los dueños de esto (terreno del campamento) aparecen, estoy dispuesto a comprar o rentar. Pero tengo que buscar un sitio donde estar, y aquí me siento tranquilo”, puntualizó.