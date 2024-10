Familias enfrentan dificultades con hipotecas “reverse”: “Lo peor es que no tienes con quién hablar”

A nueve años de hacer una hipoteca “reverse”, Delfina Hernández Serrano recibió una notificación de embargo contra su casa por parte de una empresa estadounidense que no conocía, con la que no se podía comunicar por teléfono y que enviaba una persona, cada dos semanas, a pararse frente a la propiedad y sacar fotos.

“Nos seguían entregando documentos de la ejecución, pero llamábamos y no nos podíamos comunicar. Lo peor de ellos es que no tienes con quién hablar”, afirma.

Una práctica común

Cuando inician un proceso de ejecución de hipoteca, las personas no entienden por qué les escribe una empresa diferente al banco donde originaron el préstamo en Puerto Rico, muchas veces no entienden inglés y no buscan ayuda para comprender de qué se trata la notificación, o lo que da pie al proceso de embargo no es correcto. En el caso de la familia de Yahaira, estos sí estaban pagando el seguro “hazard” y pudieron evidenciarlo.