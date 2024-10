Bill’s Kitchen: tres décadas ofreciendo alimentos nutritivos a pacientes de VIH

El perfil de estos adultos mayores es similar al de ese grupo poblacional en general: una gran parte de ellos vive solo, están bajo el nivel de pobreza y tienen tres o más condiciones de salud. Pero, en el caso de las personas que viven con VIH, la enfermedad provoca un envejecimiento y deterioro más acelerado en su cuerpo y tener el sistema inmune comprometido implica mayor riesgo de adquirir otras condiciones. Asimismo, sufren los estragos de haberse contagiado en la época en que el protocolo médico requería tomar una alta cantidad de medicamentos diarios y esos químicos han resultado en un impacto adicional a su salud. Además, al no contar con los recursos económicos necesarios, poder alimentarse y cuidarse adecuadamente es un gran reto, sin contar con los obstáculos para recibir servicios del gobierno. Mientras, aunque se ha mejorado mucho, el estigma contra esos pacientes no ha desaparecido totalmente.

“Este año, comenzamos con 14 personas que tenían más de 75 años; tres, tenían sobre 90 años (ya fallecieron). A mí, me sorprendió cuando vi ese perfil. Son personas bien frágiles de salud” , agrega Torres.

“El participante de nuevo diagnóstico, que es joven, no llega a nuestros servicios. Hoy día, una persona con VIH joven entra a terapia y sigue siendo productiva, trabajando y haciendo su vida. La mayoría de nuestros pacientes, cuando recibieron el diagnóstico, no pensaron que iban a durar ni cinco años y no se prepararon para una vejez. Las posibilidades de que esa vida sea una de calidad son menores a las de la comunidad en general”, sostiene.