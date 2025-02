“Familias unidas; jamás divididas”: exigen protecciones para inmigrantes y denuncian racismo en las redadas

“Nos convoca el amor por nuestras y nuestros hermanos migrantes. Nosotros no nos vamos a quedar callados. La dignidad del ser humano es inviolable, no depende de su estado migratorio, su raza o su acento ”, esbozó, por su parte, la licenciada Annette Martínez Orabona , directora ejecutiva del Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

“ Recientemente, he recibido llamadas de jóvenes haitianos que se encuentran en un estado de depresión y ansiedad. Ante el miedo de ser deportados, esos jóvenes han considerado el suicidio como escape a su realidad. No se atreven a salir de sus hogares por el miedo de ser arrestados ”, denunció el activista.

Hasta el 20 de febrero, ICE reportó a El Nuevo Día que había arrestado a 107 personas con estatus migratorio no definido en Puerto Rico, entre ellos, dominicanos, haitianos, guatemaltecos y mexicanos, entre otras nacionalidades.

“No están solas. No estamos solos. Su vida está primero que todo. Están deshumanizando a los trabajadores y trabajadores de todo Estados Unidos y Puerto Rico. No podemos seguir permitiendo que esto siga escalando”, reclamó la líder feminista.