La Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico y la Asociación de Laboratorios Clínicos aseguraron este miércoles que en la isla hay suficientes pruebas de COVID-19, tanto los “kits” caseros como las especializadas, al tiempo que instaron a las personas a realizarse un examen si tuvieron contacto con alguien que arrojó positivo al coronavirus y si tienen síntomas.

“En las farmacias de comunidad, lo consulté a mi matrícula, y todas me dicen que tienen (’kit’ de pruebas rápidas caseras). No he oído que nadie me diga que no lo está trabajando ya o que el mercado bajó y no la está comprando”, sostuvo la licenciada Linda Ayala, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, en declaraciones a El Nuevo Día.

Respondiendo a una preocupación ciudadana, este medio indagó sobre la disponibilidad de pruebas en la isla. Ayala no descartó, por ejemplo, que una persona acuda a una farmacia y, en ese momento, no encuentre un “kit” debido a que se vendieron los que había disponible y el propietario del establecimiento está en espera de unidades adicionales. No obstante, aseguró que, como norma, las personas deben poder encontrar las pruebas caseras, de distintas marcas, sin mayores inconvenientes.

La directora ejecutiva sostuvo que, aún luego que tanto el gobierno federal como el estatal pusieran fin a la emergencia por la pandemia de COVID-19, el público acude a comprar las pruebas.

“Sí, están yendo a comprar, obviamente no con el mismo ímpetu que se tenía (cuando estaba la emergencia), a menor grado, pero la gente sigue comprándola, por ejemplo, previo a salir para un concierto, para algún juego, para salir de viaje, ese tipo de situaciones, pues sí las utilizan”, aseguró. El precio promedio de los “kits” de pruebas rápidas caseras es $9.99, indicó Ayala. La Asociación de Farmacias de Comunidad agrupa 850 establecimientos en los 78 municipios.

“El COVID existe, el ciudadano tiene que estar pendiente de que el COVID existe. Siempre está bien que se laven las manos con frecuencia y las personas que quisieran continuar utilizando la mascarilla, es una gran protección”, manifestó Ayala.

En la misma dirección, el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Wilson López, sostuvo que, en los laboratorios a través de la isla, hay suministro suficiente, tanto de pruebas de antígeno -cuyo resultado está disponible en 15 a 30 minutos- como las confirmatorias PCR.

“Definitivamente, los laboratorios en Puerto Rico tenemos pruebas suficientes. Hay varios suplidores y están cumpliendo con la demanda. En realidad, no hemos tenido problemas”, aseguró.

López explicó, sin embargo, que es bajo el volumen de personas que está acudiendo a los laboratorios para realizarse una prueba de COVID-19.

“El volumen es muy bajo; en realidad, las personas no están ni acudiendo a hacerse pruebas de laboratorio con la frecuencia o con el volumen que existía en otros momentos”, precisó.

Según los datos disponibles en el portal cibernético del Departamento de Salud, entre junio y lo que va de julio, el día con más pruebas de antígeno y PCR reportadas fue el 26 de junio, con 8,941. Desde la declaración de la pandemia en marzo de 2020, el día con la mayor cantidad de pruebas registradas en Puerto Rico fue el 23 de diciembre de 2021, con 87,537.

López mencionó, por ejemplo, que actualmente hay personas que se hacen la prueba en su casa y no van al laboratorio a confirmar el resultado.

“Dieron positivo y entienden que con eso se pueden quedar y se quedan en la casa. Solamente van al laboratorio a hacerse pruebas aquellas personas que confían en el ‘expertise’ (pericia) del laboratorio clínico y aquellas personas que los patronos exigen que la prueba sea una de laboratorio clínico para concederles los días por (licencia de) enfermedad”, relató.

“Lo correcto es que usted, si se hace una prueba en la casa, que acuda al laboratorio a certificar, porque hay unos estándares de calidad en el laboratorio clínico que la prueba casera obviamente no la puede tener”, subrayó López.

Sobre los costos de las pruebas, sostuvo que, tras el fin de la emergencia el 11 de mayo, el gobierno estatal extendió por 180 días una orden de cobertura a las aseguradoras. “La persona no tiene que hacer un copago, igual que antes, sin deducible”, precisó.