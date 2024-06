Federación de Alcaldes tendrá reuniones regionales con LUMA Energy para discutir la comunicación y la respuesta a emergencias

En las reuniones regionales acordadas, no participarán los ejecutivos de la Asociación de Alcaldes, que une a los municipios liderados por ejecutivos del Partido Popular Democrático (PPD). Su presidente, Luis Javier Hernández, dijo que, hace un año, se realizaron reuniones regionales. Aunque expresó que no es una mala idea, entiende que no son efectivas en tanto no haya una persona con poder decisional y pericia en la red que sea el contacto entre los ayuntamientos y LUMA durante una emergencia.