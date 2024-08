El lunes, FEMA divulgó un comunicado de prensa en el que instó a los residentes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses a anticipar interrupciones del servicio eléctrico y tomar las medidas de contingencia correspondientes, como utilizar linternas y baterías y abastecerse de agua y alimentos no perecederos.

“La preocupación mayor de nosotros es la ciudadanía. Estamos trabajando para poder responder de forma efectiva, pero siempre nos preocupa si las personas tienen un plan familiar, si conocen qué es lo que van a estar haciendo si no tienen el servicio eléctrico y va a afectarse la vulnerabilidad de dónde están viviendo. Si vives en un lugar donde se inunda y lo más propio es irse a casa de un familiar o a un refugio, pues que se lleve a cabo. Que las personas no se expongan”, señaló Olivera.

Ayudas sujetas a declaración de desastre

“Al día de hoy, no hay ninguna subvención abierta porque no hemos tenido una declaración de desastre, pues estamos esperando el sistema. (El monto de la asistencia) cambia y varía, y no tengo los datos conmigo, pero eso varía según el incidente declarado. Es información que, una vez la tengamos a la mano, también se puede (compartir)”, subrayó el coordinador federal.