Tormenta tropical Ernesto podría agravar la crisis energética en municipios del sur

García Padilla recordó que dependen de la línea 4800, ya que carecen de una “línea de resguardo”. El transformador tampoco ha sido reparado, pues el equipo sustituto que fue movilizado hasta el lugar, a un costo de $4 millones, no funcionó.

Actualmente, LUMA Energy , el operador de la red de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, trabaja en la reparación de las líneas 100 y 200, que darían redundancia al servicio eléctrico de Coamo y Santa Isabel, pero los trabajos no han finalizado.

“Ahora mismo, no hay línea de resguardo. Lo que hay son unos generadores eléctricos en la subestación del Boulevard (en Coamo). Les pregunté (a LUMA) si los van a conectar, pero no me han contestado”, agregó García Padilla.