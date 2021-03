El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Jaime Figueroa Jaramillo, anticipó este lunes que habrá “mucha movilización” durante la manifestación del sindicato que se desarrollará mañana, martes, en el Capitolio como parte del paro de 24 horas que comienza esta noche en contra del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Luma Energy.

Precisó que el paro iniciará hoy a las 10:00 p.m, pero no será hasta mañana a las 9:00 a.m. que se congregarán en la Casa de las Leyes, donde participarán de las vistas públicas de la Cámara de Representantes en relación al acuerdo. Precisó que tendrán pantallas para que los asistentes sigan la comparecencia del sindicato en las afueras del Capitolio.

Figueroa Jaramillo indicó que el reclamo principal de la manifestación será para el gobernador Pedro Pierluisi con la intención de que este “cumpla” con su promesa de campaña de renegociar el contrato.

“El comité o la comisión que creó no cumple esa iniciativa, porque ese comité es para fiscalizar el contrato y tú fiscalizas lo que ya está acordado. También es más que evidente que no hay expectativa con este comité porque en dos meses no nos han citado”, estableció. “Eso es demostrativo de que este comité no tiene esa intención ni ese interés”.

Sostuvo que el paro de 24 horas será “solo el principio” de varias actividades concertadas que realizarán en contra del contrato y anticipó que organizaciones comunitarias y ambientales se unirían a su lucha.

“Dentro de todos los energéticos hay un ánimo de participar y movilizarse en contra de este contrato. Sé de muchos gerenciales que quieren participar ya sea mediodía o al menos en su hora de almuerzo porque están en contra de este contrato, no solo del riesgo que tiene nuestra estabilidad de empleo y nuestros derechos, sino lo malo que tienen para el pueblo”, aseguró sobre la manifestación.

Sobre qué ocurrirá con las labores de la AEE mientras se desarrolla el paro, Figueroa Jaramillo indicó que le corresponderá a la gerencia de la corporación pública tomar las medidas necesarias para garantizar que el servicio se ofrezca como de costumbre.

“Nosotros etamos ejerciendo el derecho que nuestra Constitución nos permite de protesta, como a cualquier ciudadano de este país. Dentro de ese derecho la UTIER está garantizando que no va a hacer nada que afecte el servicio que necesita el gobierno de Puerto Rico. Le corresponde al gobierno de Puerto Rico asumir esa responsabilidad mientras nosotros ejercemos nuestro derecho”, defendió.

El director de Transmisión y Distribución de la AEE, José Sepúlveda Aponte, sostuvo en unas declaraciones escritas que “los supervisores de las diferentes oficinas técnicas, junto al personal gerencial de la corporación pública atenderán cualquier situación que pueda surgir durante las horas del paro”.

Mientras, la directora de Servicio al Cliente de la AEE, Noriette Figueroa Meléndez, explicó que las oficinas comerciales operarán en horario regular para atender a los clientes que tienen cita previa.