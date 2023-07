La fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez reiteró hoy, miércoles, durante una intervención en el programa de TeleOnce “Jugando Pelota Dura”, que la entonces jefa de los Fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón Miranda, le ordenó a paralizar la pesquisa que llevaba por el asesinato del artista urbano Kevin Fret.

Quiñones Rodríguez realizó las expresiones al ser abordada sobre la determinación de la Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) de no asignar un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar las denuncias que virtió contra Castellón Miranda y contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, entonces secretaria de Justicia, de que intervinieron para paralizar tanto la pesquisa por la muerte de Fret como la del abogado Carlos Cotto Cartagena.

La abogada y exjueza Crisanta González Seda sometió ante el PFEI un informe de 19 páginas en el que recomendó no asignar un FEI para investigar las denuncias contra Castellón Miranda y Vázquez Garced puesto que, tras completar una investigación preliminar, “(se) reveló ausencia de prueba que vincule a la licenciada Wanda Vázquez Garced, exsecretaria de Justicia, y la exjefa de fiscales, Olga Castellón Miranda, con una alegada paralización de dos investigaciones en torno a las muertes del abogado Carlos Cotto Cartagena y el influencer Kevin Fret”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al ser abordada sobre si hubo o no una orden de paralización, Quiñones Rodríguez contestó “la hubo”. Y al contestar la próxima pregunta, sobre quién dio la orden, la fiscal con 21 años de xperiencia añadió que “de Olga Castellón hacia esta servidora”.

“Ella me llamó, específicamente, y dijo ‘en el caso de Kevin Fret todo queda paralizado’. Esas fueron sus palabras. Yo no tengo ninguna razón para venir ante el país y decir una cosa que no es correcta. Yo fui al FEI y di una declaración jurada de 20 páginas. Yo no voy a mentirle a una entidad como el PFEI porque, como abogada, sé a lo que me expongo”, enfatizó Quiñones Rodríguez.

Fret fue asesinado en enero de 2019 en Santurce, mientras que el cuerpo de Cotto Cartagena fue encontrado cerca del condominio donde vivía en septiembre de 2018. Ambos casos permanecen sin ser resueltos.

“A mi no me sorprendió la resolución del PFEI. Esas son las consecuencias en este país de uno decir la verdad. Cuando uno dice la verdad, lamentablemente, el sistema se te va encima. No sé a quién el OPFEI está protegiendo. Cuando acudí a la OPFEI, fui con un genuino interés en que todo esto se investigara”, añadió.

Ante una pregunta de periodista Cyd Marie Fleming en la que resaltó que, según el informe preparado por González Seda, Quiñones Rodríguez mintió, la fiscal indicó que “llevo 21 años en el Departamento de Justicia siendo una fiscal honesta, honrada y transparente en todas mis investigaciones. Y he tenido casos de alto interés público a lo largo de mi carrera. Cuando decido manifestar las cosas que yo hice públicamente dentro del Departamento de Justicia fue porque consideraba que estaba mal, que el país que no está observando se merece un Departamento de Justicia limpio y transparente”.

PUBLICIDAD

Aunque evitó señalar, ante una pregunta directa de Fleming, a otras personas con poder político o económico que, a su entender, intervinieron en la decisión anunciada por el PFEI, Quiñones Rodríguez sí reiteró que “lo que sucedió en estos dos casos fue una paralización de parte de Olga Castellón”.

“Yo tengo todos los documentos, y es una pena que no pueda abrir el sumario fiscal para darle a ustedes toda la documentación. Cuando fui el PFEI, les di menos internos que ellos no tenían, que Justicia no les había provisto para hacer la investigación completa. Les sugerí personas que debían entrevistar, y el FEI no las entrevistó”, aseguró Quiñones Rodríguez.

La investigación preliminar realizada por González Seda se dio luego que el actual secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, refirió las denuncias de Quiñones Rodríguez ante la Opfei.