El Centro de Innovación de Foundation for Puerto Rico abrió su Academia de Líderes, un programa innovador híbrido con cursos en línea y presenciales dirigidos a fortalecer las capacidades y competencias de líderes comunitarios, dueños de negocio, empleados gubernamentales y líderes de organizaciones no gubernamentales.

La directora ejecutiva del Centro de Innovación de Foundation for Puerto Rico, Alexandra Lúgaro, precisó que la academia será gratuita y comenzará el próximo 16 de julio y se extenderá por tres meses.

Desde este lunes hasta el 30 de junio, los interesados podrán enviar su solicitud de participación a través de este enlace. Hay espacio para 200 participantes, adelantó Lúgaro.

“La Academia de Líderes no es solamente un currículo. Ellos no vienen solamente a tomar clases, vienen a crear cada uno un proyecto para transformar el entorno en el cual ellos laboran. La persona no solo va a adquirir conocimiento, sino que va a tener un mentor que le va a acompañar durante el proceso de crear estos proyectos”, destacó Lúgaro.

Agregó que el objetivo es “primero, generar una cepa de líderes que tengan unas competencias que les permitan enfrentar los retos del mundo moderno y segundo, que salga una serie de proyectos de impacto transformativo que podamos llevarlos a ejecución”.

Los participantes podrán obtener destrezas y conocimiento en pensamiento de diseño, emprendimiento, “3D modeling”, innovación, tecnologías de información, recursos humanos, eficiencia energética, diseño de experiencias de usuario, manejo de redes sociales, comunicación estratégica, escritura creativa, mercadeo digital y alfabetización digital.

Lúgaro añadió que los cursos, a cargo de expertos en cada tema, se seleccionaron luego de un estudio que hicieron en plena pandemia de COVID-19, de marzo a agosto de 2021. De ahí, se identificaron 63 necesidades, agregó.

Lúgaro afirmó que la academia "no es solamente un currículo". (Vanessa Serra Díaz)

“Dentro de ese esfuerzo, visitamos las islas municipio (Vieques y Culebra), nos sentamos con su liderato comunitario, las organizaciones sin fines de lucro que, al final del día, son las que cubren muchas de las necesidades de nuestro país, con pequeños y medianos comerciantes de muchos municipios, con alcaldes y su equipo de trabajo. Nos sentamos a escuchar. Era básicamente la tarea de escuchar, qué ustedes necesitan en términos de competencias profesionales, personales. Qué necesitan para hacer un mejor trabajo ante las oportunidades que se están presentando”, sostuvo.

“De ahí surgieron 63 necesidades. Esas 63 necesidades las compendiamos en 16 cursos para los que se reclutaron expertos”, continuó Lúgaro.

Los requisitos para participar de la academia son residir en Puerto Rico, pertenecer a uno de los grupos elegibles y completar el formulario de admisión en o antes del 30 de junio.