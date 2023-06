La solicitud de la empresa AES para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) designe como críticos tres proyectos de energía solar enfrenta la oposición de, al menos, la administración municipal de Salinas, donde se ubicaría uno de los desarrollos propuestos, que cuentan con el aval del gobernador Pedro Pierluisi y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

A principios de mes, la JSF concedió hasta este martes, al gobernador, el NEPR y la Junta de Planificación para que ofrecieran sus recomendaciones finales sobre la conveniencia de declarar las obras como críticas, lo que daría paso a un proceso de permisología expedito para Clean Flexible Energy, la subsidiaria de AES que funge como proponente de los proyectos.

El 19 de mayo, en una carta al director de la JSF, Robert Mujica, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, recalcó que el municipio ni el consorcio de permisos al que pertenece –compuesto también por Coamo, Cayey y Villalba– tienen la facultad de aprobar permisos para proyectos en tierras “protegidas” o que tengan un impacto “regional”.

Sin embargo, Bonilla mencionó que, al ayuntamiento, se le requerirán comentarios en torno al proyecto de AES, y recalcó que no avalan la propuesta al amparo de una ordenanza municipal que “establece la política pública para proyectos en áreas protegidas e inundables”. La alcaldesa acompañó la carta con comunicaciones previas enviadas a agencias estatales, que aluden al valor agrícola y ecológico de los terrenos en que AES pretende desarrollar el proyecto de energía solar y baterías de almacenamiento.

Específicamente, el contrato de AES con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) –aprobado por el NEPR– dispone el desarrollo de una finca de paneles solares de 120 megavatios (MW) de capacidad en el barrio Aguirre, en la colindancia entre Guayama y Salinas, que se conectaría a baterías que almacenarían hasta 400 megavatios hora (MWh) de energía. AES también espera desarrollar otro proyecto de paneles de 80 MW y 400 MWh en baterías de almacenamiento en el barrio Jobos de Guayama.

Mientras, en el barrio Húcares, en Naguabo, se construirían sendas fincas solares de 25 y 20 MW que también venderían energía a la AEE, al menos, hasta 2047.

En declaraciones escritas enviadas a este diario, la alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán, expresó que, en su consulta del 3 de mayo, la JSF no “proveyó información alguna del proyecto, ni su localización, inversión, extensión, cantidad de megavatios, ni qué comunidades van a ser impactadas directamente”.

“Estamos investigando esta información, pero es evidente que el acceso a la información sobre el proyecto ha sido inexistente y que quieren considerar su aprobación ‘fast track’. No obstante, queremos ser responsables y no emitir una opinión sobre el proyecto hasta tanto tengamos más información y podamos informarles a nuestros ciudadanos y nuestras comunidades sobre el alcance del mismo. Nuestro pueblo debe estar alerta al desarrollo de este proyecto, y no debemos tomarlo ligeramente. Esperamos que no se pretenda desarrollar el mismo en terrenos agrícolas especialmente protegidos”, agregó la alcaldesa.

No obstante, en los anejos de los contratos originales firmados por AES y la AEE, en agosto de 2022, se indica que la empresa recibió sendos endosos del Municipio de Naguabo el 30 de septiembre de 2021.

Lo mismo ocurre en el caso del Municipio de Guayama para los proyectos en Jobos y Aguirre. De acuerdo con los contratos para los proyectos de Jobos, el ayuntamiento emitió endosos el 27 de septiembre de 2021, mientras que el 7 de marzo de 2022 avaló los desarrollos en Aguirre. Los contratos de los proyectos de Aguirre indican que los endosos del Municipio de Salinas se requerían en o antes del 26 de diciembre del año pasado.

El alcalde guayamés, O’brain Vázquez Molina, quien ocupa el cargo desde mayo de 2022, no estuvo disponible para entrevista, y su administración no precisó si respondió a la consulta que hiciera la JSF el mes pasado.

El 23 de mayo, la Junta de Planificación envió a la JSF sus guías para la aprobación de proyectos que sean declarados críticos por el organismo, al igual que hicieron dos días después el NEPR y el Negociado de Telecomunicaciones.

Otras agencias a las que se les requirió que detallaran sus trámites de permisos expeditos no entregaron a El Nuevo Día sus cartas de respuesta, que debieron haberse sometido a la JSF el 23 de mayo: los departamentos de Desarrollo Económico y Comercio; Transportación y Obras Públicas; Agricultura; Recursos Naturales y Ambientales; la AEE; la Autoridad de Carreteras y Transportación; la Oficina de Gerencia de Permisos, y el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

La semana pasada, el gobernador Pierluisi se expresó a favor de que proyectos de energía solar a gran escala sean designados como críticos. “Necesitamos cumplir con la ley de política pública energética. Necesitamos lograr que, para final del 2025, un 40% de nuestra energía venga de fuentes renovables”, dijo el mandatario.