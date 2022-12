El gobernador Pedro Pierluisi anunció este viernes la celebración del evento “Reyando pa’l Choli”, un espectáculo artístico libre de costo para todas las familias puertorriqueñas pautado para el próximo 5 de enero, víspera del Día de Reyes, en el Coliseo de Puerto Rico.

“Queremos que nuestras familias disfruten de una gran víspera de Reyes preservando nuestras tradiciones y la unión que nos caracteriza como pueblo”, expresó el mandatario en declaraciones escritas.

El evento iniciará a las 11:00 a.m. en las afueras del Choliseo, donde los niños podrán compartir con los Tres Reyes Magos y sus camellos, recoger grama para sus cajitas y disfrutar de actos de circo e ilusionistas, así como de una presentación del payaso Remi. Además, la oferta musical incluirá las bandas de la Policía, Bomberos y Oficiales Correccionales.

“Asimismo, habrá dulces, algodón, popcorn, muchas sorpresas y servicios directos de más de 20 agencias de Gobierno, incluyendo vacunaciones contra el COVID-19 e influenza por parte del Departamento de Salud. Las puertas del Coliseo abrirán a la 1:30 de la tarde para las presentaciones de DJ King Arthur y Atención Atención”, agregó Pierluisi.

Como parte del evento, todos los servicios de transporte público van a ser gratuitos ese día, incluyendo el Tren Urbano, autobuses de AMA, ATI, Metrobus, Metro Urbano y TU Conexión, así como el transporte marítimo de pasajeros.

El Tren Urbano estará disponible de 5:30 a.m. a 11:30 p.m., informó La Fortaleza. Las rutas de los terminales públicos de guaguas de Metro Urbano de Caguas (E-30), Toa Baja (E-20) y de Bayamón estarán en servicio de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. y harán viajes cada 30 minutos que pueden ser monitoreados en tiempo real en la aplicación First Transit Puerto Rico. Además, el horario de operación del servicio de lanchas de Puerto Rico Ferry de Cataño será de 5:30 a.m. a 6:30 p.m. (Cataño a San Juan) y de 6:00 a.m. 7:00 p.m. (San Juan a Cataño).

Por motivos de seguridad, al igual que en otros eventos que se realizan en el Coliseo de Puerto Rico, todo menor de 18 años deberá estar acompañado de un adulto. El límite de boletos por transacción en Ticketera es ocho, no se permitirá el “re-entry” y la entrada de neveritas, sillas de playa y coches de bebé.

La celebración será desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y los boletos están disponibles desde hoy, hasta que se cumpla el cupo, en el portal de Ticketera.