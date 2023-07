El gobernador Pedro Pierluisi convirtió hoy en ley el Proyecto de Administración 81 (Proyecto de la Cámara 1459), que establece un proceso centralizado de credencialización a proveedores de salud que brindan servicios bajo el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico y planes médicos privados, mediante la implementación de un formulario uniforme y la creación de un sistema digital para recopilar los documentos requeridos y verificar sus credenciales.

La centralización del proceso tiene el objetivo de lograr que los médicos reciban rápidamente su número de proveedor de parte de las aseguradoras, quienes, a su vez, tendrán acceso al sistema digital que almacenará los documentos e información de los proveedores de salud. Actualmente, para obtener ese número, los médicos tienen que realizar el proceso de forma individual con cada una de las aseguradoras. En el caso del Plan de Salud del Gobierno (Plan Vital), son cuatro las compañías de seguro contratadas.

“La ley que estoy firmando hoy buscar hacerles justicia a los proveedores de salud, eliminando obstáculos burocráticos a su contratación por parte de las aseguradoras y el Plan de Salud del Gobierno, así como a los pacientes al facilitar que más médicos estén accesibles para brindar los servicios de salud que tanto necesita nuestro pueblo”, sostuvo el gobernador durante una conferencia de prensa en Hato Rey, en la que estuvo acompañado del comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega y del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López.

“Con esta medida procuramos que la credencialización de proveedores que brindan servicios bajo el Plan Vital, así como los planes médicos privados, sea más eficiente, costo-efectiva y menos repetitiva, mediante la implementación del uso de un formulario de solicitud único y uniforme para la recopilación de datos necesarios en el proceso de verificación de sus credenciales”, sostuvo el primer ejecutivo.

La obtención del número del proveedor es indispensable para que los médicos puedan atender a los pacientes asegurados a través de las compañías de seguro y facturar por esos servicios bajo las tarifas correspondientes. El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico ha denunciado que la obtención de dicho número actualmente tarda hasta un año. El proceso centralizado que anunció hoy el gobierno tiene como meta que no tarde más de 30 días, o entre 45 y 60 días en los casos que requieran alguna corrección o verificación, como por ejemplo, si falta alguna información o documentación en el formulario.

“La idea es que tan pronto se le da la credencial al médico o al proveedor de salud, por conducto de este portal, ya es elegible para rendir los servicios en los planes de seguro en Puerto Rico. En el caso de Medicaid, hay una política pública federal que se llama Any Willing Provider, es decir, que el gobierno federal dice que cualquier proveedor que esté dispuesto, que esté en posición de rendir servicios, tiene que aceptarse, el plan médico lo tiene que aceptar. Esto lo que hace es facilitar ese proceso, y facilita fiscalizar que no haya un proveedor disponible con la credencial que esté fuera de la red de cualquier plan médico en Puerto Rico”, subrayó el gobernador.

El proceso de centralización de verificación de credenciales de proveedores de servicios de salud entrará en vigor en el segundo semestre del 2024. Durante la primera fase, se credencializará a los médicos, de forma individual, y, en general, a los profesionales de la salud. En la segunda fase, el proceso se extenderá a las facilidades de salud y servicios auxiliares. Pierluisi enfatizó que la iniciativa es parte de los esfuerzos para retener en Puerto Rico tanto a médicos como a otros proveedores de salud.

“Estos cambios permitirán a los médicos recién graduados y médicos activos en su práctica enviar la información necesaria para revisar sus credenciales, en un solo lugar bajo una plataforma digital, y lograr de forma más rápida y eficiente, la credencialización para obtener el número de proveedor que le da su entrada a las redes de proveedores de planes médicos”, sostuvo Adams Vega.

Para el secretario de Salud, el proceso centralizado de credencialización “facilitará la incorporación de nuevos proveedores de servicios de salud a Vital y reducirá la necesidad de que proporcionen información redundante sobre sus credenciales profesionales”.

Además, indicó que, mediante el modelo de acreditación centralizado, el Programa Medicaid de Puerto Rico (PRMP, por sus siglas en inglés) puede actuar como la fuente de veracidad con respecto a los datos del proveedor de Medicaid. “Este proceso permitirá a las organizaciones médicas verificar las credenciales de proveedores de atención médica, asegurándose de que cuenten con la educación formal, licencias, certificaciones y habilidades requeridas para atender adecuadamente a los pacientes”, sostuvo.

En respuesta a preguntas de El Nuevo Día, Mellado López reconoció, sin embargo, que esta nueva ley atiende una parte importante del problema, pero falta resolver otro asunto. Antes de solicitar el número de proveedor, los nuevos médicos deben haber obtenido su número de licencia médica otorgada por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Pero ese proceso, según ha denunciado el Colegio de Médicos Cirujanos, tarda actualmente hasta ocho meses. El secretario indicó que busca atender ese aspecto, tanto con iniciativas administrativas como desde la Legislatura, para que los médicos obtengan su número de licencia en un tiempo razonable.

La nueva ley enmienda la Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico, dando paso a la creación de un formulario de solicitud uniforme y sistema digital centralizado (“clearinghouse”) para recopilar, en un solo lugar, los documentos relacionados con la credencialización de los profesionales de la salud. El nuevo formulario toma en cuentas todas las consideraciones en los segmentos de Medicaid, Medicare Advantage y planes comerciales. Se toma en consideración a las aseguradoras, Managed Care Organizations, hospitales, IPAs, Federally Qualified Health Centers (FQHC-Centros 330), Grupos Médicos y demás facilidades y afiliados de la salud. Además, el proyecto estipula también la modernización de los procesos en las Juntas Examinadoras adscritas al Departamento de Salud.