Las multas que radicó hace menos de un mes la Administración de Seguros de Salud (ASES) contra las cuatro aseguradoras que administran el Plan Vital por alegadas violaciones administrativas y contractuales parecen estar en suspenso, luego que al menos tres de estas compañías le mostraran evidencia de su aparente cumplimiento.

“El Plan de Salud Menonita hizo uso del proceso administrativo y presentó evidencia que demuestra el cumplimiento de las regulaciones y términos contractuales aplicables. En respuesta, el 6 de julio el Plan de Salud Menonita recibió una comunicación oficial de la ASES notificando que evaluará la información sometida y que suspende la imposición de multas”, dijo Myriam Aguilú, portavoz de este plan.

Marilí de la Puebla, portavoz de Triple-S, informó el 6 de julio que la empresa se reunió con la ASES para validar su cumplimiento con el pago a especialistas, según el tarifario Medicare. Agregó que están reprocesando reclamaciones para hacer pagos efectivo al 1 de enero de este año, para lo cual informó tienen hasta el 31 de julio para cumplir, como les notificó la ASES en mayo.

PUBLICIDAD

Según informó Triple-S, el 6 de julio la ASES les notificó “que paralizaría la multa y el proceso administrativo”. Aún así, al otro día Triple-S radicó su objeción formal, indicó.

Mientras, Ricardo Rivera, presidente de MMM, señaló que esta compañía también está pagando según el tarifario establecido por Medicare desde enero de este año. Reiteró que el pasado 7 de julio le sometieron evidencia de esto y ese mismo día la ASES confirmó el recibo de la información.

“En el ínterin (dijeron que) la imposición de multa no va a ser puesta en vigor hasta que terminen su análisis y delineen qué procede”, dijo Cardona, quien comentó que la prima del mes de julio tampoco fue retenida, como el secretario de Salud, Carlos Mellado, informó se haría.

No fue posible conseguir reacción de First Medical sobre sus acciones tras la multa. Mientras, se informó Edna Marín, directora de la ASES, no emitiría comentarios al respecto por ahora.