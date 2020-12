Los confinados en Puerto Rico podrán recibir el cheque de estímulo $1,200 de este año y el nuevo de $600 del gobierno federal por el impacto económico de la pandemia del COVID-19.

Los pagos se emitirán después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos firmara el plan enmendado sometido por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico.

Así lo informó a El Nuevo Día el licenciado Diego Alcalá, quien sometió demandas estatales y federales para que se emitieran estos pagos en la isla, en cumplimiento con una sentencia de un tribunal federal en California. Esa resolución ordenó al Tesoro y al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) a hacer disponible esos pagos a los confinados de cárceles estatales y federales.

“Se está cumpliendo con el derecho que tienen los privados de libertad en Puerto Rico, igual que en las cárceles de Estados Unidos, según lo establece la ley (que creó el pago de estímulo económico)”, expresó Alcalá.

El tribunal federal de California había resuelto que los confinados tenían derecho al pago porque el texto de la ley del estímulo económico no los excluía. Sin embargo, en Puerto Rico el pago no llega directo del Tesoro a los ciudadanos, sino a través de Hacienda, que llegó a someter un plan enmendado para eliminar la sección que específicamente excluía del beneficio a los confinados de la isla, pero no había recibido contestación.

Alcalá dijo que se enteró de la aprobación ayer, al conversar por teléfono y por correo electrónico con el abogado de Justicia federal que representa al Tesoro y al IRS en la demanda federal.

“Quedan algunas dudas del proceso que viene ahora, pero lo que está claro es que podrán recibir ambos pagos”, mantuvo Alcalá.

La aprobación del Tesoro surgió la semana pasada, pero no se había divulgado hasta hoy, durante una transmisión de funcionarios de Hacienda a través de las redes sociales.

“Ahora Hacienda, con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, tiene que facilitar los mecanismos para que puedan solicitar los beneficios”, puntualizó Alcalá.

En la transmisión virtual, esta tarde, la subsecretaria de Hacienda, Roxana Santiago, indicó que en las cárceles estatales y federales en los estados de Estados Unidos ya se estaba pagando el estímulo, pero faltaban los territorios.

Después de someter el plan en noviembre, Santiago señaló hoy que “fue aprobado la semana pasada. Dado el tiempo que fue aprobada, ya el enlace de personas que no vienen obligadas a radicar (las peticiones) había sido cerrado. Los confinados son elegibles, pero van a tener que usar el mecanismo de la planilla de contribución sobre ingresos del 2020”.

Por su parte, Alcalá dijo que esos pagos no solo pueden ayudar a las necesidades de los confinados en las cárceles, sino a sus familiares. Señaló que el DCR solía pedir a las personas que llevaran comida para compartir con los familiares que están ingresados, lo cual se ha detenido por la pandemia del COVID-19.

También tienen gastos personales, como pagar para comunicarse con sus familiares y la adquisición de ciertos artículos de la comisaría de las cárceles.

“Encima de eso, ellos tienen a muchos familiares que se han afectado por la pandemia. Ellos no van a tener ese dinero con ellos allá adentro, sino que se usará para ciertas necesidades, como para ayudar a sus familiares”, dijo Alcalá.

“También hay personas detenidas por deudas, como puede ser con ASUME por pensión, así que este dinero no sólo les puede ayudar a ellos, sino que va a beneficiar a un menor de edad que lo necesita. Es un dinero muy útil”, afirmó Alcalá.