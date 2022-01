Gran parte de las hospitalizaciones por COVID-19 son de pacientes que buscaron asistencia médica por otras condiciones o situaciones de salud y, durante la estadía hospitalaria, les detectaron el virus, según dos médicos con información de primera mano sobre esta situación.

Pero, aunque algunos pacientes son asintomáticos o no presentan complicaciones severas, otros sí desarrollan cuadros serios de salud que ameritan, incluso, tratamiento en unidades de cuidado intensivo.

El martes, el censo de hospitalizaciones por COVID-19 en la isla era de 717 adultos y 87 menores. Del total, 104 adultos y cinco menores estaban en intensivo.

“Gran parte de los casos que tenemos no vinieron por COVID, sino que llegaron por alguna fractura o accidente”, comentó ayer, martes, el doctor Carlos “Charlie” Gómez, director de sala de emergencias de Centro Médico.

Gómez explicó que no se les hacen pruebas de COVID-19 a todos los pacientes que llegan a esta institución hospitalaria, sino a los que tienen su vía respiratoria comprometida o van a ser sometidos a una operación.

PUBLICIDAD

“No se le está haciendo la prueba a todo el mundo”, reiteró.

Gómez advirtió que las personas contagiadas con este virus solo deben acudir a un hospital si presentan fiebre persistente al borde de la deshidratación o tienen dificultad respiratoria de moderada a severa.

“Este virus da como un catarro. Si el paciente no tiene criterios mayores, como ser un paciente inmunodeprimido o asmático severo, se puede quedar en su casa y tomar medicamentos para el catarro o (síntomas) nasales”, dijo.

Cuando estos casos llegan a una sala de emergencia, alertó, se corre el riesgo de que contagie a otros.

“Mucha gente aún no se ha vacunado. Esta misma mañana (el martes), vi un paciente que me dijo que, en la iglesia, le dijeron que no se vacunara porque le iban a inyectar el diablo. Esos son casos que se mueren y luego el pastor sigue vivo. Aún hay mucha ignorancia, ideas religiosas extrañas. Es importante que se vacunen”, subrayó.

El infectólogo Miguel Colón coincidió, al resaltar que, en las últimas semanas, solo se ha topado con un paciente que tenía el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. El resto, dijo, solo tenía dos dosis.

Colón señaló que, en el Hospital Auxilio Mutuo, donde labora, un 30% de los pacientes con COVID-19 atendidos ha llegado por otras dolencias o emergencias, como diverticulitis aguda, aspiración pulmonar, infecciones del tracto urinario o infartos, entre otras. En las pruebas de antígeno que les hacen a todos los pacientes, dijo, es que se detectan estos casos.

PUBLICIDAD

“Otro 30% son pacientes que se pudieron atender de forma ambulatoria porque tenían oxigenación aceptable, pero otro 40% sí llegan malos, y muchos van a intensivo”, dijo.

Colón coincidió en que los pacientes de COVID-19 solo deben ir a un hospital si presentan complicaciones, como falta de aire o pobre oxigenación. Estos síntomas, informó, pueden monitorearse de forma ambulatoria con un oxímetro. Si este marca menos de 94%, debe ir a un hospital.

“El ómicron da un poco de dolor de garganta, tos, fiebre y dolor muscular. Eso se puede manejar ambulatoriamente”, dijo.

Según el infectólogo, a pesar del alza en admisiones por COVID-19, no todos son casos críticos. Agregó que pacientes con estadías prolongadas en el hospital, de dos semanas o más, corren el riesgo de adquirir una infección nosocomial (contraída en un centro de salud). La situación se agrava, advirtió, por la insuficiencia de personal hospitalario, especialmente de enfermería. Mientras, resaltó cómo muchos de los casos fatales son de pacientes con condiciones de salud preexistentes.

“Estamos mal dirigidos. Tenemos que movernos de tantas muestras y pruebas (de COVID-19) en aeropuertos y a trabajadores a hacer más vacunación. Los hospitales no estamos al colapso, tenemos camas, el problema es (falta de) personal (para atenderlas)”, concluyó.