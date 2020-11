En Puerto Rico el mayor número de contagios con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), históricamente ha estado conectados al uso problemático de sustancias inyectables. Sin embargo, es nula la política del Estado que observe esta realidad como un asunto de salud pública.

“Necesitamos tener discusiones sobre dónde está la política de drogas en Puerto Rico en cuanto a salud pública. ¿Cuándo vamos a tomar eso en serio? Cosas tan sencillas como parar de criminalizar las personas que usan drogas”, subrayó el doctor Rafael Torruella, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Intercambios Puerto Rico, en entrevista con El Nuevo Día.

Mañana, 1 de diciembre, es el Día mundial de la Lucha contra el Sida. Pero, si bien ese contexto es un recordatorio importante de una batalla que no ha llegado a su fin, es indispensable trasladar la acción colectiva al resto de los días del año, en un país en el que hay 20,513 casos diagnosticados de personas con VIH. Desde 1985, han sido diagnosticadas 50,356 personas con VIH, sida o ambos. El 41% de esos diagnósticos tiene que ver con el uso de drogas mediante inyección.

Para muchos, el diagnóstico no solo está atado al uso de jeringuillas para el consumo de sustancias, sino que son parte del grupo poblacional sin hogar en la isla, complicando un panorama ya difícil.

“El 1 de diciembre nos recuerda que tenemos que enfatizar en la política de la salud pública y más para aquellos que hemos dejado en los márgenes y hemos aumentado el riesgo para su vida, porque los dejamos sin comida, sin servicio y sin acceso a tratamientos”, apuntó Torruella.

Por su parte, Jessica Contreras, orientadora de VIH y manejadora de casos en la calle, enfatizó en un llamado a la ciudadanía “a ser más sensibles y empáticos con las personas sin hogar y con VIH”.

Sobre ese complejo escenario, hay que añadir la pandemia de COVID-19, que además de aumentar riesgos, ha traído otros obstáculos al acceso a tratamientos y cuidado de salud. Durante los primeros meses de la pandemia, por ejemplo, la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca), esencial para tratamientos como metadona, dejó de aceptar casos de nuevo ingreso, señaló Torruella, “en lugar de abrir puertas, medir riesgos y ayudar”.

“Esas son las medidas de salud pública que tenemos que cambiar”, sostuvo.

La labor de Intercambios Puerto Rico

Mientras el gobierno actúa con cortapisas, Intercambios Puerto Rico, una organización no gubernamental enfocada en la reducción de los daños del consumo de drogas, se ha dado a la tarea en la calle de sumar la educación en salud para prevenir los contagios de COVID-19 a sus servicios de prevención y cuidado contra el VIH y sida entre la población de personas sin hogar y y que abusan de sustancias.

En sus rutas de servicios, los lunes, miércoles y viernes llevan siempre un lavamanos y orientan sobre cómo realizar ese lavado. También reparten mascarillas, educan sobre el distanciamiento físico como medida de prevención y facilitan el acceso a las pruebas de COVID-19.

“Si para muchos de nosotros que tenemos transportación, plan médico, médico primario, se nos hace difícil hacernos esa prueba de COVID, imagínese para las personas sin hogar con uso problemático de sustancias y positivo a VIH, que muchas veces no cuentan con plan médico y con un médico primario”, subrayó Contreras.

Muchos de estas personas, indicó la manejadora de casos, temen incluso acudir a las oficinas gubernamentales de asistencia médica, salud y otros servicios como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), debido al estigma y la discriminación que existe.

“Las personas sin hogar han estado más expuestas”, manifestó Contreras.

Intercambios Puerto Rico realiza rutas de servicios, los lunes, miércoles y viernes.

Asimismo, desde una perspectiva de reducción de riesgos, Intercambios Puerto Rico ofrece servicios como el intercambio de jeringuillas y repartición de materiales necesarios para prevenir enfermedades en Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Naguabo, Yabucoa, Juncos, Gurabo y Humacao.

“Para las personas con uso problemático de sustancias es importante que no compartan jeringuillas, sino que tengan su propio equipo. En nuestra ruta, hacemos el intercambio. Ellos nos traen las que usaron y nosotros le damos nuevas para así evitar el contagio (de VIH)”, explicó Contreras.

“Sabemos que dejar el consumo de la sustancia es complejo cuando no hay servicios de calidad, cuando no hay servicios accesibles, cuando no hay servicios basados en evidencia. El modelo de reducción de daños lo que busca es reducir sobredosis, reducir las infecciones del VIH, que estas personas puedan tener acceso a la salud, a la vivienda”, añadió.

Torruella enfatizó en cómo la pandemia de COVID-19 ha evidenciado la importancia del cuidado y protección de los segmentos de la población más vulnerables, lo que a su vez se traduce en cuidado colectivo, así como la importancia de realización de pruebas y rastreo de contactos para una prevención efectiva y freno de contagios.

“Llevo diez años viniendo aquí a intercambiar jeringuillas. Estuve preso. Salí hace tiempo y sigo mi vida, pero de esta forma evitamos el contagio y eso es importante. Me han orientado sobre el COVID-19 también”, relató Fernando (nombre ficticio), mientras recibía los servicios el viernes en Humacao. “Yo llevo 30 años de adicción y quiero quitarme. No me ha dado sida. Yo nunca uso equipo de nadie, Uso mis propias jeringuillas”, detalló.

“El programa es de mucha ayuda para gente que no se le hace fácil tener acceso a la salud. Así uno está atento a las enfermedades que tiene. Me hice la prueba del VIH por mi salud, por prevención. También me he hecho la del COVID”, relató, por su parte, Silvia (nombre ficticio).

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomiendan a las personas realizarse por lo menos una prueba de VIH al año, como medida de prevención primaria, y una prueba cada tres a seis meses a personas que están en mayor riesgo, como individuos con uso problemático de sustancias, trabajadores sexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres.