“Hay que sacar tiempo para crear memorias bonitas”: familias celebran la Navidad en el Parque Luis Muñoz Rivera

“Mi mamá y mi papá, toda la vida, desde pequeños, siempre nos traían aquí a todos mis hermanos, somos nueve”, compartió García. “Yo quiero crear memorias con las nenas de lo que viví cuando era pequeña . Y me gusta disfrutar también en familia, pasar tiempo de calidad, porque no todo es trabajo y escuela, hay que sacar tiempo para crear memorias bonitas”.

“Me encanta el parque. No hay muchos parques para niños con diversidad funcional, no los hay, eso es bien difícil. Pero, como (el Parque Luis Muñoz Rivera) tiene un espacio abierto, nos gusta por eso. No hay muchas opciones, eso es lo que más entristece en este tipo de población, (pero) me gusta porque es un lugar donde podemos compartir en familia”, expresó la madre de Trujillo Alto.