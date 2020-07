Cuando María Eugenia Agostini comenzó a sentir síntomas como de una gripe, descartó que se tratara de COVID-19, pues, desde marzo, cuando se detectaron los primeros casos en Puerto Rico, había salido apenas una vez de su apartamento en Río Piedras.

Agostini se preparaba para una endoscopía. A sus 83 años, no podía retrasar más los exámenes médicos que le habían ordenado, explicó su hija, Liliana Vergara, de 53 años. Ambas viven juntas.

Así que fue a hacerse la prueba, una exigencia que trajo la pandemia a todos los pacientes que tienen que hacerse este procedimiento. Dos días después, el teléfono sonó. Era el gastroenterólogo informando que el examen de COVID-19 arrojó un resultado positivo.

Desde marzo, ambas tomaban medidas de distanciamiento, incluso, entre ellas. Ahora, tenían que ser más rigurosas en la prevención, en un momento de extrema vulnerabilidad para Agostini por el temor de que la enfermedad se complique, como ocurre en muchos de los casos.

“Nos sentimos ante la amenaza de un asesino (el virus) que no sabemos dónde va a estar. No sabemos si detrás de la puerta, el buzón, en la tienda… Esos primeros segundos fueron una mezcla de emociones. Sentí temor, tristeza. Yo la cuidé tanto para que no se contagiara. Sentí culpa. Pensé que podía ser la responsable. Y había hecho todo lo que podía”, relató Vergara, quien posteriormente se hizo la prueba molecular y arrojó negativo al COVID-19.

Los médicos le explicaron cómo debía cuidar a su madre en estos tiempos: mucha hidratación, monitorear la temperatura corporal, el nivel de oxigenación, etcétera. También, tenían que desarrollar una nueva forma de convivencia. Se dividieron los espacios comunes, los utensilios, y comenzaron a usar mascarillas dentro de la vivienda.

“Quería abrazarla y decirle que todo iba a estar bien, pero no pude porque tengo que estar bien para poderla cuidar”, contó Vergara, al ilustrar la carga emocional que trajo también la enfermedad, al impedir la completa cercanía.

Además, informaron a la administración del condominio donde viven. Ninguna ha salido del apartamento desde la prueba diagnóstica. Familiares hacen las gestiones por ellas y alivian la situación procurándolas a través de las redes sociales y los grupos de texto.

Desde la noticia del contagio, ya ha pasado una semana, y agraciadamente Agostini no ha desarrollado complicaciones. “No se ha tenido que dar ni una terapia respiratoria. Tiene tos, eso sí. La oxigenación sigue siendo estable y está comiendo bien”, dijo Vergara, quien no ha desarrollado síntomas.

Se estima que una persona contagiada puede transmitir el virus a tres o cuatro personas solo en su núcleo familiar. Por eso, se recomienda una serie de medidas para evitar la propagación de la enfermedad dentro de una casa.

La exepidemióloga del Estado Ángeles Rodríguez indicó que, además del uso de mascarillas y el constante lavado de manos y la desinfección constante de la vivienda, las personas con COVID-19 deben permanecer aisladas en una habitación a puerta cerrada. Si la vivienda tiene más de un baño, uno de ellos tiene que ser separado para el uso único del enfermo. Si no tiene dos baños, el mismo debe ser desinfectado después de cada uso por el paciente.

El epidemiólogo Juan Carlos Reyes indicó, por su parte, que es importante monitorear los síntomas de la persona dos veces al día, la limpieza constante en áreas comunes y, si la persona enfrenta dificultad para respirar, vómitos, diarreas, signos de deshidratación, debe llamar a su médico o visitar la sala de emergencia más cercana. Antes de llegar, llame por teléfono a la instalación médica para que se preparen para atender a la persona con síntomas de COVID-19.