Con la expectativa de que más personas se infectarán con COVID-19 y muchas necesitarán tratamiento clínico, los hospitales han separado camas, áreas, incluso pisos completos para recibir, en un futuro no lejano, más casos de esta enfermedad. Esos preparativos han provocado, sin embargo, una disminución en la cantidad de camas disponibles para atender otras condiciones.

El Nuevo Día supo que hace unos días una persona enfrentó múltiples dificultades para encontrar un hospital en el área metropolitana que atendiera a un familiar con síntomas de un infarto. La ambulancia tuvo que llevar al enfermo a una clínica de la región este del país en la que finalmente aceptaron atenderlo.

“Aunque los hospitales no están llenos, hay menos capacidad (disponible) de camas regulares porque se han restringido camas para (pacientes de) COVID”, indicó el infectólogo Miguel Colón.

El galeno recordó que, debido a la cantidad de cirugías electivas que tuvieron que ser canceladas a raíz de la pandemia, actualmente hay un retraso de operaciones que están siendo atendidas.

PUBLICIDAD

Por otra parte, este diario supo que los hospitales enfrentan dificultades de personal ya que muchos empleados se contagian con COVID -19 o tienen que guardar cuarentena preventiva por exposición a un caso positivo.

“Los médicos, los enfermeros y los paramédicos son los más afectados porque los demás (profesionales de la salud que laboran en un hospital) ven al paciente por consulta, como por ejemplo los de terapia respiratoria o nutrición, que no están tan expuestos al cuidado directo del paciente”, indicó Julio Irson, portavoz del Colegio de Enfermería Práctica de Puerto Rico.

Por otra parte, Irson advirtió que la mayor cantidad de los hospitales del país se concentran en el área metropolitana, así como las camas de cuidado intensivo.

“El hospital es responsable en no aceptar pacientes si no tiene la cama disponible”, dijo Irson, quien indicó que estas instituciones han tenido cuidado de no mezclar pacientes de COVID-19 con los de otras condiciones para no poner en riesgo a personas que no se hayan infectado con el virus.

Por el nivel de exposición del virus, agregó, actualmente hay muchas enfermeras y enfermeros contagiados. Aunque no especificó una cifra, afirmó que hay dos en condición delicada conectadas a ventiladores mecánicos.

Hasta la fecha, dijo, siete enfermeras del país han perdido la vida tras contagiarse con esta enfermedad, así como seis médicos, dos terapistas respiratorios y dos paramédicos.

Según datos del Departamento de Salud, al día de ayer había 339 pacientes hospitalizados por COVID-19, además de 58 adultos recluidos en unidades de cuidado intensivo y 37 conectados a un ventilador. A nivel pediátrico, mientras tanto, había un menor en intensivo y uno en un ventilador, aunque no está claro si se trata del mismo caso o son dos.

PUBLICIDAD

En cuanto a las hospitalizaciones en general, la ocupación de camas ayer era de 60%, incluyendo 4,339 adultos hospitalizados y 2,933 camas disponibles. El censo de pacientes pediátricos, mientras tanto, estaba en 32%, con 423 menores recluidos y 906 camas disponibles. La ocupación en unidades de intensivo estaba en 60%, mientras la de ventiladores en adultos estaba en 29% y a nivel pediátrico en 20%.

Datos de Salud advierten, además, que ya en Puerto Rico se han acumulado 24,505 casos confirmados de COVID-19, así como 25,242 probables. En cuanto a las muertes, ya se han registrado 673, de las cuales se han confirmado 500.