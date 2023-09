La rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ilka Ríos Reyes, sometió varios referidos a las agencias del gobierno estadounidense contra funcionarios de la institución por supuestas violaciones a una ley federal que protege la confidencialidad de la información académica de los estudiantes.

Ríos Reyes reveló las gestiones con las agencias federales, en momentos en que se espera por el resultado de un referéndum electrónico circulado entre miembros de la Junta de de Gobierno de la UPR para determinar si se queda o no en el puesto, que asumió el 1 de septiembre.

La rectora indicó que las denuncias, que se hicieron luego de una consultoría con el abogado Osvaldo Carlo Linares, contratado por el RCM hace dos semanas, son por supuestas violaciones a la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, en inglés)

“Yo radiqué unos referidos a tres agencias federales: la fiscalía federal, el procurador federal y el FBI (Negociado Federal de Investigaciones) sobre las actuaciones de algunos funcionarios que tienen que ver con la ley de privacidad y los expedientes de los estudiantes (Ley FERPA)”, sostuvo, en un aparte con la prensa en el Centro Comprensivo de Cáncer.

La docente no identificó a las personas involucradas, pero afirmó que se trata de funcionarios que presuntamente divulgaron información de la estudiante que estuvo bajo controversia cuando ella fue destituida, en agosto del año pasado, por presuntamente alterar sus calificaciones.

Ríos Reyes fue rectora del RCM entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, cuando fue destituida por el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, en medio de señalamientos por supuestamente intervenir en una evaluación estudiantil.

En días recientes, a través de distintos medios, Ríos Reyes había criticado que se divulgaran, por redes sociales, documentos relacionados con las investigaciones en su contra y con la estudiante objeto de la controversia.

Carlo Linares fue contratado para que se encargara de la “investigación oficial para determinar si los referidos procedían”, dijo.

El presidente de la UPR solicitó el lunes la renuncia de la doctora como rectora del RCM, tras seis días de paro estudiantil y luego de semanas de manifestaciones en contra del nombramiento.

No obstante, Ríos Reyes aseguró que no renunciaría, y cuestionó la facultad de Ferrao Delgado para destituirla. “No renuncié. Estoy en espera de la decisión de la Junta de Gobierno”, compartió.

Asimismo, defendió nuevamente su proceder en la evaluación de la exalumna del recinto que le valió la destitución el año pasado. “Si no hubiera hecho lo correcto, no me hubiera renombrado (al cargo) la Junta”, argumentó sobre su segunda designación como rectora, el mes pasado.

La catedrática de la Escuela de Medicina Dental comentó que le sorprendió la petición de renuncia de Ferrao Delgado. Además, sostuvo que no aceptó la solicitud del presidente de la UPR porque ya, supuestamente, varios integrantes de la Junta de Gobierno le habían pedido que “no renunciara”.

“Ellos nunca aquilataron la seriedad de la carta que recibieron del licenciado Carlo Linares ni que esto era el preámbulo de los referidos. No puedo decir, categóricamente, que me quieren sacar de la Universidad por haber hecho un referido, pero sí, hoy en día, ya se sabe que esos referidos son una realidad. Esa investigación se va a hacer esté Ilka Ríos o no como rectora”, manifestó.

Enfatizó en que, si es destituida, continuará como catedrática de la Escuela de Medicina Dental e investigadora.

Ríos Reyes también dio a conocer este martes que la Oficina del Contralor realiza una investigación de acciones en el recinto ocurridas en 2018.