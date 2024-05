Inauguran centro de salud para inmigrantes y personas sin plan médico: “El acceso al servicio se les va a garantizar”

La comunidad inmigrante en Puerto Rico, así como las personas que no califican para el Plan Vital o no pueden costear un seguro privado, cuentan desde el viernes con una nueva instalación de servicios médicos, por los que pagarán a base de su composición familiar e ingresos.

El recién inaugurado Centro de Salud de HealthProMed en Caparra Terrace, San Juan , recibirá a personas de estatus migratorio no definido o ingresos limitados, las cuales serán referidas al Programa de Descuentos Escalonados de la entidad sin fines de lucro de base comunitaria para ser evaluadas y, a partir de ahí, determinar su capacidad de pago.

“Es un centro donde puede ir cualquier persona que necesita servicios de salud primaria, incluyendo las personas que no tienen seguro médico, que tienen cubierta limitada o que tienen un estatus migratorio no definido. En este lugar, el acceso al servicio se les va a garantizar” , dijo la directora de HealthProMed, la licenciada Ivonne Rivera .

Aunque no existen datos sobre la cantidad de inmigrantes sin plan médico en Puerto Rico, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) estimó que la comunidad es “amplia”. A modo de ejemplo, la entidad compartió que, recientemente, unas 2,000 personas fueron impactadas en la Feria Multifacética Anual de Salud y Comunidad, celebrada en la Placita Barceló, en Barrio Obrero, Santurce.

“Los inmigrantes sin estatus regularizado optan por buscar remedios por su propia cuenta, comprar medicamentos ‘over-the-counter’ (sin receta ). Pero, llega un momento donde tienen que acudir a un hospital donde ameritan, por ejemplo, una cirugía o un tratamiento a largo plazo, análisis y estudios para los cuales no tienen recursos”, expuso, por su parte, José Rodríguez , portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, al ser abordado por este medio sobre el nuevo centro de servicios médicos.

Rodríguez, incluso, alegó que “los hospitales han dejado morir a personas por no tener estatus regularizado y por no poder pagar o hacer un plan de pago” .

“Estamos en la ciudad capital, donde tenemos un gran grupo de hermanos de la República Dominicana, en que la mayoría de las veces no se atreven o no buscan los servicios porque no tienen cómo costearlos… pues, el lugar seguro de ese grupo es HealthproMed”, puntualizó, en tanto, Rivera.