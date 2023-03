El juez Johnny Reyes Villanueva dio por “cumplida” la orden de demolición y remoción de escombros que había emitido en contra de la empresa Aguadilla Pier por las construcciones ilegales sobre la cueva Las Golondrinas en el acantilado costero aguadillano. Pero es un misterio si dicha compañía cumplió con la restauración del área a su estado original, tomando en cuenta todos los posibles impactos.

Luego de obtener una extensión de tiempo para ejecutar la demolición de dos estructuras, en una moción presentada ante el Tribunal de Aguadilla el 13 de marzo la compañía Aguadilla Pier y su presidente Carlos Román, informaron “que la parte demandada ha dado cabal cumplimiento con lo ordenado”.

Al día siguiente respondió el municipio de Aguadilla. “Entendemos que la parte demandada ha cumplido con lo ordenado por el Tribunal en cuanto a la demolición y los escombros”, lee la moción en réplica. Luego de la respuesta del municipio, el juez dio por cumplida la orden el lunes, 20 de marzo. Ni la moción en réplica ni el juez abordan la restauración de la zona.

PUBLICIDAD

“El que cometió el acto ilegal tiene que asumir responsabilidades. Lo primero que habría que definir es cuáles fueron los impactos y ver de qué forma se puede llevar a su condición original”, señaló el ingeniero y planificador Iván Elías.

En su moción, Aguadilla Pier incluyó una certificación de una ingeniera identificada como Nivia Ayala Meléndez, que fue designada por la propia compañía demandada por las construcciones ilegales. Esa certificación, según la moción, también indica que “se procederá a la restauración de las áreas impactadas por la demolición mediante la restitución de una capa vegetal de césped”.

Pero la restitución del césped pudiera ser una acción insuficiente, sin el debido análisis de impacto por una entidad no relacionada al ente que cometió el acto ilegal.

/

“No puede ser la empresa que provocó los impactos (quien realice el análisis), porque va a ser un análisis sesgado, así que el tribunal debe ordenar que otra persona u otra entidad, libre de la influencia de los proponentes, sea quien realice ese análisis para entonces definir cuáles son los impactos, y ese análisis de impacto lo tiene que pagar quien lo ocasionó”, sostuvo Elías.

El también miembro de Ciudadanos en Defensa del Ambiente explicó que el impacto sobre la cueva Las Golondrinas, a raíz de la construcción de un potrero y otra estructura que Aguadilla Pier identificó como “un gazebo” aunque constituía un amplio salón cerrado, puede ser de tipos diversos.

“Impactos estructurales a la cueva Las Golondrinas, el valor arqueológico que pudiera tener, el valor ecológico, el valor escénico que pudiera tener, el valor en uso que se dejó de realizar por los trabajos ilegales”, enumeró como ejemplo.

PUBLICIDAD

En la misma dirección, el planificador ambiental José Rivera Santana, sostuvo que, en casos como este, debe mediar una certificación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), de modo que haya una validación de que la restauración ha sido ejecutada correctamente, atendiendo todos los posibles impactos.

Rivera Santana advirtió que la restitución del césped en la zona impactada pudiera ser una acción insuficiente. “Yo pienso que es superficial, pero esto es uno pensado que si allí hubo una construcción donde se colocaron columnas, se removió no solo cubierta vegetal, sino remoción de la corteza terrestre, pues no basta con la restauración de la cubierta vegetal”, manifestó.

“Tiene que haber alguna evaluación de Recursos Naturales donde se establezca cuáles son las acciones que tiene que tomar el autor del daño para que se dé la restauración en su condición natural o en su condición anterior a la intervención”, reiteró el planificador ambiental.

En una petición dirigida a la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, este medio preguntó si la agencia determinó mediante análisis e informe cuál fue el impacto o impactos -y el alcance- en el terreno sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla, a causa de las construcciones ilegales por parte de Aguadilla Pier, entre otras interrogantes, pero al momento de esta edición no había una respuesta.

Previo a que el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, acudiera al tribunal a principios de febrero para que se ordenara la demolición y remoción de escombros, el DRNA emitió el 20 de mayo de 2022 una orden de demolición contra Aguadilla Pier y Carlos Román, por no contar con los permisos y autorizaciones correspondientes. Pero no ocurrió nada. La agencia también ordenó la restauración del lugar a las condiciones naturales en que se encontraba antes de ser impactado por la construcción ilegal, pero no está claro la magnitud del impacto.