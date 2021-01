A principios del año pasado, cuando comenzaba la pandemia de COVID-19, la doctora Arelis Febles Negrón se enfrentó a la disyuntiva de tomar la decisión de atrasar sus planes de quedar embarazada. Pero, con las herramientas desarrolladas durante el año para combatir y tratar la enfermedad, retomó los esfuerzos de embarazo a finales del 2020.

“Estoy en la primera línea (de trabajadores de la salud) y estuve en un tratamiento para quedar embarazada hace dos años. La pandemia atrasó mis planes, pero estudié mucho y finalmente tomé una decisión informada”, dijo la infectóloga que trabaja en dos hospitales del área metropolitana (HIMA Cupey y Auxilio Mutuo).

El 14 de diciembre se sometió a un procedimiento de reproducción asistida y a los dos días, sin saber aún si estaba o no embarazada, se vacunó contra el COVID-19. El 28 de diciembre recibió la noticia que estaba embarazada de gemelos y, ya consciente de su estado de gestación, el 4 de enero recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el virus.

PUBLICIDAD

“Estuve leyendo mucho de la vacunación. Me daba mucha seguridad (las vacunas aprobadas) a pesar de lo rápido que salieron. Hay mucho “misconception” (ideas erróneas) de la rapidez con que salió, pero es una vacuna con un funcionamiento bien innovador”, sostuvo.

Febles Negrón, profesora de Medicina Interna del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), Universidad de Puerto Rico (UPR), asegura que otro factor en su decisión fue haber visto muchos embarazos no logrados por el contagio de AH1N1.

“Las embarazadas están a un nivel de inmunocompromiso mayor. Tenemos que protegernos. Como salubrista, como infectóloga, pensé todo esto antes de quedar embarazada, pero me lancé”, dijo.

Tras vacunarse, ha orientado a varias colegas embarazadas y madres lactantes sobre su experiencia con la vacunación, la cual, según dijo, corrió normal, solo con dolor en el lugar de la inyección y un poco de cansancio tras la primera dosis.

“El COVID es una ruleta rusa y en el embarazo puede ser más peligroso”, dijo al resaltar como han habido personas saludables que se enferman severamente del virus, mientras otros con la salud más comprometida no se complican.

Esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que no recomendaba la vacunación COVID-19 a embarazadas, excepto mujeres con patologías graves o alto riesgo de exposición al virus.

“Por falta de datos, en este momento la OMS no recomienda la vacunación de las mujeres embarazadas”, dijo la entidad.

Mientras, aunque el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) coincide en la falta de datos sobre la seguridad de esta vacuna, también resalta que el COVID-19 en el embarazo puede ser grave o incluso mortal, además de fomentar parto prematuro, entre otros efectos.

PUBLICIDAD

“Embarazadas que forman parte de un grupo al que se recomienda recibir la vacuna contra el COVID-19, como personal de atención médica, pueden optar por vacunarse”, dice el CDC, que sugiere que las embarazas conversen con sus médicos para tomar una mejor decisión.

El doctor Nabal Bracero, ginecólogo obstetra subespecialista en endocrinología reproductiva e infertilidad, advirtió que se debe hacer un balance de riesgos y beneficios. Resaltó que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad para Medicina Materno Fetal avalan las dos vacunas aprobadas (Pfizer y Moderna), tanto en embarazadas como madres lactantes.

“La tecnología de vacunas RNA está diseñada para no estar tanto en el cuerpo y no debe llegar a la placenta ni al feto. Tampoco afecta el DNA ni el embrión”, dijo al advertir que el riesgo de contagio de COVID-19 en embarazadas es alto.

El médico resaltó que 30 a 50 embarazadas en Puerto Rico se han vacunado contra el virus, principalmente mujeres que laboran en el campo de la salud. Comentó, no obstante, que los médicos deben apoyar a embarazadas que decidan no vacunarse y dejarles saber la ausencia de datos sobre la seguridad de la vacuna en el embarazo. Advirtió que hay embarazadas con más riesgo de complicarse si contraen el virus, como asmáticas o con enfermedades cardiácas. Señaló que en Puerto Rico se han identificado 250 a 300 embarazadas contagiadas, pero que no se ha afectado su embarazo ni desarrollado complicaciones.

“Se debe ofrecer la vacuna a embarazadas”, comentó la doctora Susana Schwarz, catedrática asociada del Programa de Obstetricia y Ginecología del RCM de la UPR. Resaltó que como esta vacuna no inyecta el virus tampoco debilita el organismo. Recordó, además, las muertes por COVID-19 que han surgido, aún en personas saludables.